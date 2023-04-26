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  4. SON DAKİKA | Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için önemli uyarı! 'Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor'

SON DAKİKA | Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için önemli uyarı! 'Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor'

26.04.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı ve uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bu gece saatlerinden perşembe gecesine kadar İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirten Vali Yerlikaya, tedbirli olma uyarısı yaptı.

SON DAKİKA | Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için önemli uyarı! 'Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor'

Son dakika haberi: İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da İstanbullular için önemli bir uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapan Vali Yerlikaya, 'Tedbir' çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

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