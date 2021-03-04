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  4. Son Dakika: Van'da koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Son Dakika: Van'da koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

04.03.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Van'da koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre Van'ın Saray ilçesinde, vaka sayılarının artış göstermesi üzerine filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. İlçenin 4 mahallesinde, 14 yeni vaka tespit edildi. Jandarmanın devriye gezdiği 4 mahalledeki okullar, 10 gün süreyle tatil edildi.

Van'ın Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi’nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle Covid-19 vakalarının artması sonrası Saray ilçesinde de Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi. Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuranların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van’dan gelen filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan görüşmelerde, testi pozitif çıkanların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı. Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar, 10 gün süreyle tatil edildi. Filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye gezmeye başladı.

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KARABÜK'TE BİR ANAOKULU TATİL EDİLDİ

Karabük Safranbolu'da eğitim veren bir anaokulunda birden fazla koronavirüs pozitif vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da çok fazla olması nedeniyle anaokulu, 4 Mart saat 05.00’ten 14 Mart saat 05.00’e kadar okul 10 gün süre ile kapatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

"Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ali Baba Anaokulunda eğitime ara verilmesine, öğrencilerin ve çalışanların temaslı olmaları sebebiyle 10 günlük süre boyunca evde kalmalarına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

(DHA)

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