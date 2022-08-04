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Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilk: Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı

04.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıda alınan kararları açıkladı. Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Böylelikle 32 yıl sonra bir ilke imza atılmış oldu.

Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilk: Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı

Son dakika haberi: YAŞ kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12.25'te başlayan toplantı yaklaşık 1 saatin ardından sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları duyurdu.

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1990'DAN BERİ İLK

Kalın'ın açıkladığı karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

Böylelikle Orgeneral Yaşar Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.

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Yaşar Güler

Yüksek Askeri Şura'da ayrıca, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

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(AA)

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