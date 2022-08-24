SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Fark azaldı: AK Parti, CHP ve İYİ parti arasında...

Son dakika gelen seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.

Son olarak ORC Araştırma'nın, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA AMA...

Anketin sonuçlarına göre yüzde 27,3 oy alan AK Parti ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 25,1 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sunuçlara göre AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 2,2 oldu. İYİ Parti'nin de yüksek oy oranı dikkat çekerken yüzde 21,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte anketteki tüm sonuçlar...



