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  4. SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Fark azaldı: AK Parti, CHP ve İYİ parti arasında...

SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Fark azaldı: AK Parti, CHP ve İYİ parti arasında...

24.08.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haziran ayında yapılacak seçimlere yönelik yapılan anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma'nın ağustos ayında yaptığı çalışmanın sonucu bir hayli dikkat çekti. 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çarpıcı sonuçların yer aldığı ankette AK Parti ilk sırada yer alırken, ikinci parti CHP'yle arasındaki farkın iyice eridiği görüldü...

SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Fark azaldı: AK Parti, CHP ve İYİ parti arasında...

Son dakika gelen seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.

Son olarak ORC Araştırma'nın, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA AMA...

Anketin sonuçlarına göre yüzde 27,3 oy alan AK Parti ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 25,1 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sunuçlara göre AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 2,2 oldu. İYİ Parti'nin de yüksek oy oranı dikkat çekerken yüzde 21,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte anketteki tüm sonuçlar...

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seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İYİ Parti anket
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