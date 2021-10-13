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  4. Son Dakika: YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri başlıyor

Son Dakika: YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri başlıyor

13.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri yarın başlıyor.

Son Dakika: YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri başlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, çok sayıda adayı ilgilendiren 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu.

TERCİHLER 14-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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