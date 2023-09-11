SON DAKİKA | Yollarda 'okul' trafiği! İstanbul trafik yoğunluğu artıyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlayacak.

Yollardaki okul hareketliliği erken saatlerde görülürken; İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA 3 MİLYON ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPIYOR

İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayınladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

