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  4. SON DAKİKA | YSK'dan seçim sonuçları ile ilgili 'itiraz' açıklaması! 'Bugün ya da yarın diyelim'

SON DAKİKA | YSK'dan seçim sonuçları ile ilgili 'itiraz' açıklaması! 'Bugün ya da yarın diyelim'

29.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçları ile ilgili itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yener, "Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA | YSK'dan seçim sonuçları ile ilgili 'itiraz' açıklaması! 'Bugün ya da yarın diyelim'

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

'BUGÜN YA DA YARIN DİYELİM'

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." ifadelerini kullandı.


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