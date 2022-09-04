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  4. SON DAKİKA | Yunanistan'da eğitim aldı... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

SON DAKİKA | Yunanistan'da eğitim aldı... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

04.09.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Yunanistan'da eğitim aldı... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE EYLEM YAPACAKTI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı’ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen, Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.

AW

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada da, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan terörist
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