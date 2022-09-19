SON DEPREMLER 19 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? 19 Eylül 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 19 Eylül 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları merak edildi. Peki, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

2022.09.19 05:52:27 38.0993 26.1895 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.19 04:18:24 35.0607 32.0638 3.6 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2022.09.19 01:38:36 37.8947 26.5733 2.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.19 00:40:38 40.8068 27.6977 4.0 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.09.19 00:39:45 40.8030 27.7087 7.4 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.09.19 00:24:10 37.0038 37.6640 5.0 -.- 1.7 -.- TURKYURDU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2022.09.19 00:17:21 38.8473 43.9327 5.0 -.- 1.8 -.- HACIALI-OZALP (VAN) İlksel

2022.09.19 00:13:06 38.8590 43.9625 5.0 -.- 3.4 3.4 HACIALI-OZALP (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

