SON DEPREMLER 31 AĞUSTOS 2022! Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları, yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Ülkenin birçok noktasında gerçekleşen son depremler, arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde önce 4.7 sonrasında ise 5.3 büyüklüğünde sarsıntı geerçekleştiği kaydedildi. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizin'de saat 12.56'da 4.7 şiddetinde deprem meyedana geldiği kaydedildi. Kuşadası'na 15.44 km açıklıkta gerçekleşen sarsıntının derinliği 7.03 olarak aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.8 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 9.2 km derinlikte gerçekleşti.

EGE DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, EGE Denizi'nde saat 13:10 sıralarında bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

13.5 km deriblike gerçekleşen depreme ilişkin AFAD'dan da açıklama yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.08.31 12:19:58 39.7267 30.1952 0.0 -.- 2.0 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2022.08.31 11:59:21 37.1713 38.6840 0.0 -.- 1.8 -.- LULECI-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.31 11:58:49 39.1177 29.4807 0.0 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.08.31 10:09:50 37.7475 27.7818 4.3 -.- 1.7 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.08.31 10:06:50 37.8117 27.7665 5.3 -.- 2.3 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2022.08.31 09:50:10 37.1212 28.4673 5.7 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.31 09:34:41 38.2255 41.9433 6.3 -.- 1.9 -.- KAYALIBAG-(BITLIS) İlksel

2022.08.31 09:09:15 39.4938 28.2565 5.5 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.08.31 08:06:24 36.5365 28.7433 18.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.31 07:38:40 37.0860 28.4173 6.2 -.- 2.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.31 07:34:43 36.9975 28.4722 4.8 -.- 1.1 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.31 06:50:52 35.2253 26.3447 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.31 06:42:14 36.6320 29.1175 16.7 -.- 1.2 -.- FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.08.31 06:16:01 36.2583 28.9372 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.31 05:49:29 35.8338 29.9548 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.31 05:48:08 37.0915 28.3770 16.6 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.31 05:36:09 38.6080 27.9993 4.7 -.- 1.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2022.08.31 05:24:07 40.8570 31.4467 9.5 -.- 1.6 -.- GOKCEAGAC-YIGILCA (DUZCE) İlksel

2022.08.31 04:35:42 37.9675 27.1740 12.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.31 04:13:44 36.1972 29.8123 9.6 -.- 1.1 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel

2022.08.31 04:06:19 37.8523 27.0178 5.6 -.- 0.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.31 03:43:53 39.0917 35.9987 1.6 -.- 2.7 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.08.31 03:38:29 39.0895 36.0247 5.4 -.- 2.0 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.08.31 03:32:58 39.7162 42.7902 18.2 -.- 1.4 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2022.08.31 03:21:56 38.4523 39.5325 7.1 -.- 1.2 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2022.08.31 03:21:06 38.2727 38.7665 2.3 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.08.31 03:15:31 35.0222 26.4337 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.31 02:56:15 36.3677 29.8807 5.0 -.- 1.0 -.- KARADAG-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.08.31 02:32:10 36.8305 27.9397 70.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.31 02:30:12 37.9922 27.2095 7.8 -.- 1.3 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.08.31 02:02:46 38.6667 27.5202 12.3 -.- 1.0 -.- YENIMAHMUDIYE-(MANISA) İlksel

2022.08.31 01:17:17 38.9078 31.4530 5.4 -.- 1.7 -.- AVDAN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.08.31 00:33:26 39.3883 43.8668 13.9 -.- 1.7 -.- BINKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.08.31 00:19:07 35.5242 26.1907 7.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

