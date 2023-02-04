SON DEPREMLER 4 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 4 Şubat 2023 Cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelledi. İşte 4 Şubat 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ)

2023.02.04 08:20:15 37.8792 32.2877 6.9 -.- 1.7 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.02.04 07:56:54 40.6697 30.4580 13.0 -.- 1.0 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.04 07:47:31 38.6232 30.7705 5.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.02.04 07:42:02 35.8865 29.3138 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.04 07:40:09 36.8412 30.3585 4.8 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2023.02.04 07:24:16 40.2847 27.4903 6.5 -.- 2.6 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.02.04 07:01:39 40.6793 30.4398 10.8 -.- 1.1 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.04 06:00:11 38.0188 27.1703 6.2 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.02.04 05:39:24 39.8417 37.6982 2.4 -.- 3.0 -.- EKINLI-ZARA (SIVAS) İlksel

2023.02.04 05:29:52 37.6245 28.3257 9.9 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-BOZDOGAN (AYDIN) İlksel

2023.02.04 05:18:27 38.4800 39.0342 15.7 -.- 1.4 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel

2023.02.04 05:06:21 38.6268 44.8720 5.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.02.04 04:42:51 38.0982 27.0582 7.8 -.- 1.4 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.02.04 03:58:38 40.6950 29.8463 10.4 -.- 1.5 -.- NIMETIYE-GOLCUK (KOCAELI) İlksel

2023.02.04 03:58:15 40.6707 30.4428 14.9 -.- 1.2 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.04 03:16:32 40.5678 35.7743 7.9 -.- 3.4 -.- KAYABASI-(AMASYA) İlksel

2023.02.04 02:46:50 39.0277 28.6313 7.7 -.- 1.4 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.04 02:30:36 37.9075 32.2568 4.9 -.- 1.1 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.02.04 02:27:29 37.8630 32.4290 12.3 -.- 1.2 -.- KONYA İlksel

2023.02.04 02:24:25 40.6412 34.6663 19.2 -.- 1.3 -.- ARSLANKOY-(CORUM) İlksel

2023.02.04 02:24:11 37.0907 28.3937 11.9 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.04 02:13:25 39.0293 28.6107 9.8 -.- 1.3 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.04 02:13:05 39.0478 28.6117 5.3 -.- 1.6 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.04 02:08:24 39.0392 28.6208 11.6 -.- 1.1 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.04 02:05:00 39.3572 26.2775 8.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.04 02:04:09 38.5490 44.8280 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.02.04 01:55:53 39.3743 26.2355 5.2 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.04 01:46:50 40.4827 29.1523 4.2 -.- 1.6 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel

2023.02.04 01:43:09 38.2822 38.8243 5.0 -.- 2.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.04 01:35:20 40.6705 30.4578 15.3 -.- 1.3 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.04 01:06:31 37.2102 36.2645 5.3 -.- 2.1 -.- KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2023.02.04 00:46:03 37.8973 26.9382 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



