SON DEPREMLER! 7 Temmuz deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 7 Temmuz 2022 Perşembe

Son depremler listesi 7 Temmuz 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün sabah 04:20'de Yunanistan'da 2,6, 04:24'te ise Ege Denizi'nde 2,2 sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki "Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" 7 Temmuz Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

7 TEMMUZ 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.07.07 07:45:36 40.7953 28.0938 15.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.07.07 05:01:38 40.0262 40.0965 5.0 -.- 2.3 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

2022.07.07 04:24:27 37.8572 27.0658 1.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.07.07 04:20:44 38.1102 23.9032 4.6 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.07.07 03:48:40 35.3827 25.3285 12.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.07 01:31:13 40.2075 34.1975 4.4 -.- 2.1 -.- TERZILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2022.07.07 00:42:27 37.7972 29.3683 8.0 -.- 1.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (2022.07.07 00:42:27)

2022.07.07 00:25:26 40.7778 31.5205 9.7 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

