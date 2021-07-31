Son depremler! AFAD ve Kandilli depremler listesi! En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli ve AFAD gibi kurumlar da yaşanan son depremleri anlık olarak kaydediyor. Bugün içerisinde Akdeniz Girit Adası'nda 2 kere 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunların dışında Kırşehir, Isparta, Adıyaman, Denizli ve Adana'da küçük çaplı depremler meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ...

2021.07.31 09:10:23 36.9785 35.2693 8.1 -.- 2.7 -.- SEYHAN (ADANA)

2021.07.31 08:55:26 36.3452 27.1912 19.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.07.31 08:47:13 37.1802 28.9403 11.5 -.- 2.1 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)

2021.07.31 08:38:37 36.3287 27.1233 18.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.07.31 08:26:49 39.4038 38.5712 6.5 -.- 3.0 2.9 SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)

2021.07.31 08:16:17 36.0263 27.5463 10.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2021.07.31 07:39:26 34.4940 26.5687 12.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2021.07.31 07:16:10 36.3803 27.1610 10.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.07.31 05:55:47 38.7618 25.6678 5.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2021.07.31 05:08:38 36.3560 27.1750 17.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.07.31 04:20:57 38.1035 26.2028 1.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2021.07.31 04:06:04 37.6385 38.4538 9.1 -.- 1.2 -.- DOGANCA-SAMSAT (ADIYAMAN)

2021.07.31 03:54:59 36.9000 27.4872 22.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2021.07.31 03:40:07 37.7587 30.1967 5.5 -.- 1.5 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA)

2021.07.31 02:10:42 39.5605 33.9088 21.1 -.- 1.2 -.- CELEBIUSAGI-AKPINAR (KIRSEHIR)

2021.07.31 01:21:26 35.4613 25.6140 18.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.07.31 01:01:24 38.9737 26.0487 10.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

