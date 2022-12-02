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Son depremler: Düzce’de deprem mi oldu? Düzce Paşakonağı’nda son dakika deprem haberi

02.12.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce depremi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sarsıntının ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesine yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki, 2 Aralık'ta deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte gerçekleşen depremler hakkında detaylar

Son depremler: Düzce’de deprem mi oldu? Düzce Paşakonağı’nda son dakika deprem haberi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Düzce'de yaşayan vatandaşlar depremin şiddetini öğrenmek istiyorlar. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre 13.03'te Düzce kent merkezinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.7 olarak aktarıldı, derinliği ise 7.05 km olarak kayıtlara geçti.

DÜZCE’DE DEPREM Mİ OLDU?

Düzce’de saat 13:03:18’de deprem meydana geldi. Paşakonağı’nda olan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.6 olarak duyuruldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.12.02 13:12:56 36.8998 27.7320 5.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 13:06:30 38.6333 35.7742 5.0 -.- 2.2 -.- KAMBER-TALAS (KAYSERI) İlksel
2022.12.02 13:03:18 40.8080 31.0575 9.8 -.- 3.6 3.6 PASAKONAGI-(DUZCE) REVIZE01 (2022.12.02 13:03:18)
2022.12.02 12:50:34 36.8788 27.7358 16.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:38:51 36.9123 27.7163 5.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:36:55 37.3150 31.9593 0.0 -.- 1.9 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.12.02 12:22:50 36.8993 27.7192 2.8 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:22:06 36.8673 27.7032 15.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:21:26 36.8845 27.7212 13.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:20:36 36.8907 27.7417 4.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:11:39 36.8958 27.7032 16.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:05:11 36.8997 27.7048 10.7 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 11:36:44 39.5173 31.5823 0.0 -.- 1.6 -.- ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.12.02 11:28:50 37.2013 28.7420 6.1 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2022.12.02 11:21:33 42.5677 43.5560 1.3 -.- 3.0 -.- GURCISTAN İlksel

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