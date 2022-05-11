SON DEPREMLER KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? 11 Mayıs 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DEPREMLER listesi ve Kandilli Rasathanesi'nin 11 Mayıs Çarşamba (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Muğla, Van, Malatya, Ağrı gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi ve Van Gölü'nde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşlar internette, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde..

11 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.11 07:29:13 37.9345 27.1527 5.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 07:07:49 39.8305 27.6067 10.4 -.- 2.5 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2022.05.11 06:29:49 38.9948 26.7113 6.4 -.- 2.1 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 06:27:01 38.9947 26.7105 8.7 -.- 2.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 06:04:35 37.8300 26.9727 5.3 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 05:16:57 40.7080 32.9838 3.4 -.- 1.8 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.05.11 05:00:25 37.0132 27.7098 8.4 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.05.11 04:32:11 37.8238 43.7818 8.9 -.- 1.9 -.- AYDEMIR-BASKALE (VAN) İlksel

2022.05.11 04:17:09 40.6893 32.9127 1.7 -.- 1.3 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel

2022.05.11 03:50:12 36.9547 27.6973 6.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.11 03:15:15 37.0003 27.7025 1.7 -.- 2.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.05.11 03:08:26 39.3018 43.8975 5.0 -.- 1.9 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel

2022.05.11 02:59:06 37.9870 37.9928 5.0 -.- 2.7 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2022.05.11 02:38:40 39.3423 44.0000 13.2 -.- 1.7 -.- SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.05.11 02:16:18 39.0330 43.7742 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.05.11 02:07:07 39.1380 43.8680 21.2 -.- 1.5 -.- AYRANCILAR-CALDIRAN (VAN) İlksel

2022.05.11 01:50:42 37.9323 27.1487 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 01:43:45 37.9243 27.1463 4.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 01:41:06 37.9357 27.1618 8.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 01:37:09 37.8968 27.1155 5.0 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 01:36:46 37.9253 27.1393 4.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 01:36:23 37.9353 27.2448 21.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 01:30:06 38.5638 43.1323 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel

2022.05.11 01:11:17 37.9337 27.1598 5.5 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.11 01:04:13 38.4160 39.1083 3.4 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.05.11 00:22:07 37.0578 28.3778 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

