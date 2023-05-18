SON DEPREMLER KİSTESİ 18 MAYIS 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamaları

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 18 Mayıs 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi arama motorlarında araştırılıyor. İşte 18 Mayıs 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 MAYIS 2023 PERŞEMBE

2023.05.18 06:25:45 38.1153 36.9335 5.4 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 06:14:58 37.8020 36.6182 22.7 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 06:00:25 37.8532 36.5255 9.4 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 05:58:42 37.8888 26.5313 2.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.05.18 05:39:04 39.3015 26.1138 7.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.18 05:38:50 37.8497 35.2703 6.7 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.05.18 05:22:33 38.5323 37.6417 5.0 -.- 1.3 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 05:22:02 40.1933 27.3497 13.0 -.- 1.8 -.- CAMIALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.05.18 04:56:23 37.7183 27.1457 11.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.18 04:40:28 37.9248 36.3078 5.3 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 04:30:57 39.3048 26.1105 7.2 -.- 3.5 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.18 04:24:22 37.9348 36.3122 3.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 03:55:15 38.4355 37.4075 5.0 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 03:13:42 38.0793 37.7898 5.8 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.18 03:04:33 40.7657 42.4838 9.7 -.- 2.0 -.- KOSKKOY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2023.05.18 02:54:24 36.1402 35.8840 8.3 -.- 2.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.18 02:53:25 37.6602 27.0468 13.1 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.05.18 02:41:01 37.8832 37.7000 5.4 -.- 2.8 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.18 02:28:09 38.2147 38.5823 1.1 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 02:07:58 37.9580 36.5010 5.3 -.- 2.1 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 02:06:46 37.9888 38.1350 8.4 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.18 02:03:35 38.0953 37.0495 19.4 -.- 1.2 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 02:00:27 37.6920 36.0535 7.6 -.- 1.7 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.05.18 01:50:46 38.0807 27.1863 11.1 -.- 1.7 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.05.18 01:46:23 37.9942 38.1550 5.0 -.- 3.2 3.1 KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel

2023.05.18 01:43:03 37.6873 36.4557 8.9 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 01:38:04 36.1610 36.0892 5.2 -.- 2.1 -.- HUSEYINLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.18 01:30:41 38.6562 28.0513 5.3 -.- 1.6 -.- YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2023.05.18 01:25:37 38.4543 37.6168 5.4 -.- 1.9 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 01:22:43 37.0423 28.4845 5.0 -.- 1.3 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.18 01:22:01 38.4418 37.6030 10.6 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 00:47:55 38.5107 37.5332 7.5 -.- 1.2 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 00:44:23 37.8507 35.3555 5.0 -.- 3.3 3.4 ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.05.18 00:42:24 37.9155 36.3060 14.0 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 00:39:58 37.9967 36.6265 8.3 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 00:19:27 37.9792 37.5703 5.3 -.- 2.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 00:18:37 37.9285 36.2487 8.9 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.18 00:11:54 38.4687 37.5627 5.0 -.- 2.5 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 00:07:33 38.4893 37.5842 5.4 -.- 2.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



