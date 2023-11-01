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SON DEPREMLER LİSTESİ: 1 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

01.11.2023 06:43 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 1 Kasım 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ: 1 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 1 Kasım 2023 Çarşamba günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "1 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA)

2023.11.01 05:56:10 38.4583 28.1533 7.4 -.- 1.4 -.- HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.11.01 05:27:12 40.8337 28.7807 13.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.01 04:22:40 37.1153 28.3738 2.8 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2023.11.01 04:22:32 38.0820 38.3955 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.01 03:52:05 37.8722 36.3303 10.1 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 03:49:23 38.2108 37.1833 5.0 -.- 1.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 03:48:01 36.2720 36.1235 7.5 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.11.01 03:16:38 38.2230 37.3915 4.8 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 03:03:47 37.4515 37.2098 3.0 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 02:36:13 38.8482 37.4340 5.0 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.01 02:12:55 38.1043 36.5868 9.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 00:44:34 38.0202 36.5033 6.1 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 00:37:41 36.3648 36.2570 4.1 -.- 1.0 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel
2023.11.01 00:34:43 37.9685 25.7140 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Günün önemli manşetleri


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