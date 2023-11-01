SON DEPREMLER LİSTESİ: 1 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 1 Kasım 2023 Çarşamba günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "1 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA)

2023.11.01 05:56:10 38.4583 28.1533 7.4 -.- 1.4 -.- HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2023.11.01 05:27:12 40.8337 28.7807 13.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.11.01 04:22:40 37.1153 28.3738 2.8 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel

2023.11.01 04:22:32 38.0820 38.3955 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.01 03:52:05 37.8722 36.3303 10.1 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.01 03:49:23 38.2108 37.1833 5.0 -.- 1.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.01 03:48:01 36.2720 36.1235 7.5 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.11.01 03:16:38 38.2230 37.3915 4.8 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.01 03:03:47 37.4515 37.2098 3.0 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.01 02:36:13 38.8482 37.4340 5.0 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.01 02:12:55 38.1043 36.5868 9.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.01 00:44:34 38.0202 36.5033 6.1 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.01 00:37:41 36.3648 36.2570 4.1 -.- 1.0 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel

2023.11.01 00:34:43 37.9685 25.7140 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







