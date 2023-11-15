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SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

15.11.2023 06:33 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 15 Kasım 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "115 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 15 Kasım 2023 Çarşamba günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (15 KASIM 2023)

2023.11.15 05:44:30 38.1098 36.4577 2.3 -.- 1.5 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 05:42:46 37.2770 42.9227 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.15 05:26:48 38.1110 37.1285 8.5 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 05:14:27 38.3733 38.2803 5.0 -.- 3.4 3.3 TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.11.15 05:00:27 37.4343 36.9828 5.0 -.- 1.8 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 04:55:04 38.4728 37.4622 4.1 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.15 04:46:49 38.9712 40.6075 3.0 -.- 0.9 -.- GOLTEPESI-(BINGOL) İlksel
2023.11.15 04:40:06 40.6448 33.9533 6.5 -.- 1.7 -.- BUYUKAKSEKI-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2023.11.15 04:30:30 41.9513 33.3618 9.2 -.- 1.7 -.- GOZALAN-DOGANYURT (KASTAMONU) İlksel
2023.11.15 04:04:41 38.9423 27.9753 11.6 -.- 1.6 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.11.15 03:07:04 39.8453 33.0700 1.2 -.- 2.1 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2023.11.15 03:01:05 38.2528 38.8233 5.0 -.- 1.8 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.15 02:56:08 38.3433 27.2270 6.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.11.15 02:28:58 36.9393 29.2905 8.1 -.- 1.0 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.15 02:20:58 38.1563 36.9722 14.1 -.- 0.9 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 02:05:05 40.7457 27.5428 21.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.15 01:13:23 39.0820 41.9845 5.0 -.- 2.2 -.- HOSGELDI-BULANIK (MUS) İlksel
2023.11.15 00:31:35 37.1510 35.9333 25.1 -.- 0.9 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.15 00:20:05 37.2825 37.0037 4.7 -.- 1.9 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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