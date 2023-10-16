SON DEPREMLER LİSTESİ 16 Ekim 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler son depremler listesini internette inceliyorlar. 16 Ekim pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ (16 EKİM 2023)

2023.10.16 05:56:10 36.0630 28.1785 17.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.16 05:06:06 38.6738 42.7268 5.0 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel

2023.10.16 04:47:19 38.6752 42.7733 2.1 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2023.10.16 04:42:53 38.6280 38.1182 2.9 -.- 1.4 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.10.16 04:13:33 38.4112 37.4573 7.6 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.16 04:07:05 38.0810 36.6448 4.5 -.- 1.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.16 04:03:25 37.4450 37.0767 8.4 -.- 1.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.16 04:00:32 37.6123 35.7842 24.5 -.- 0.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.10.16 03:40:07 38.4067 39.1555 8.2 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.10.16 03:34:42 37.6865 35.7903 6.8 -.- 1.2 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.10.16 03:30:26 37.3963 35.7285 22.1 -.- 0.5 -.- IDEMKOY-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.10.16 03:27:42 36.5903 27.7258 77.1 -.- 2.4 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.10.16 03:22:17 37.6640 35.7897 13.4 -.- 1.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.10.16 03:21:32 37.6732 35.8252 4.1 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.10.16 03:16:00 37.2217 37.0007 2.8 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.16 03:10:10 38.7417 43.1992 22.3 -.- 1.3 -.- OZYURT-(VAN) İlksel

2023.10.16 02:47:50 37.9677 27.1205 5.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.16 02:45:24 35.7658 31.4765 3.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.16 02:36:38 38.2487 38.6470 7.0 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.16 02:28:07 37.8040 35.5550 5.0 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.10.16 02:19:43 35.0182 26.4342 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.16 02:18:59 37.0915 28.4127 16.7 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.10.16 02:17:51 38.3938 38.9068 5.4 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.10.16 02:05:54 37.6062 26.6990 7.6 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.16 01:44:07 38.4942 36.5822 5.0 -.- 0.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.10.16 01:37:07 40.3085 32.0927 9.5 -.- 1.4 -.- DOGANCALI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.10.16 01:32:14 37.6718 34.7393 5.0 -.- 1.5 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.10.16 01:09:03 38.8583 43.5608 2.3 -.- 2.0 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel

2023.10.16 00:57:32 38.5003 40.4437 4.9 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.10.16 00:49:19 38.2518 39.1388 21.0 -.- 1.2 -.- KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.10.16 00:31:28 38.3052 37.7712 1.8 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.10.16 00:28:23 38.6433 37.2273 7.5 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.10.16 00:22:50 38.3480 37.3848 5.0 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.16 00:13:18 38.3377 27.2098 8.9 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.10.16 00:04:05 38.5123 36.5222 3.6 -.- 1.1 -.- YAYLACI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.