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SON DEPREMLER LİSTESİ 19 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

19.09.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Eylül 2023 Salı günü vatandaşlar yakından takip ediliyor. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 19 Eylül 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 19 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 19 Eylül 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 19 Eylül 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

19 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.19 06:00:50 39.1553 40.9400 2.7 -.- 2.7 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.09.19 05:37:19 37.7465 35.3050 14.1 -.- 1.5 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.09.19 05:35:45 38.3318 27.1727 7.5 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.09.19 05:20:02 37.3338 36.8952 4.5 -.- 1.5 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 05:05:55 40.4558 27.5598 4.7 -.- 1.7 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.09.19 04:27:30 40.4403 27.5742 10.5 -.- 2.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.09.19 04:03:34 37.9652 36.3122 5.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 04:02:46 37.9297 35.9895 19.9 -.- 1.2 -.- CIVIKLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.19 04:01:17 38.1272 37.0078 4.3 -.- 1.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 03:53:07 38.5467 28.1733 5.4 -.- 2.0 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.09.19 03:52:20 38.1467 36.9398 3.6 -.- 1.4 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 03:50:39 38.1107 37.4505 5.6 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 03:38:48 38.3467 37.2017 5.2 -.- 1.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 03:33:19 38.3208 37.2432 5.0 -.- 1.1 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 03:20:35 40.0042 33.3208 5.0 -.- 1.7 -.- IRMAK-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2023.09.19 03:19:26 38.1037 36.6675 7.9 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 03:13:15 38.2073 36.9553 21.9 -.- 1.2 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 02:57:06 38.1907 38.3852 7.8 -.- 1.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.19 02:52:48 38.3288 27.1772 4.2 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.09.19 02:41:06 38.3328 27.1562 4.7 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.09.19 02:26:40 34.5143 34.2935 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.19 01:40:47 38.9273 39.6768 5.3 -.- 1.4 -.- BALKAN-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2023.09.19 01:27:03 38.1943 38.3618 5.3 -.- 2.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.19 01:13:43 38.0135 38.0105 7.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.19 01:04:16 38.4870 39.3490 5.3 -.- 2.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.09.19 00:40:30 37.6063 31.9428 5.1 -.- 1.9 -.- CAVUS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.09.19 00:39:24 37.5958 31.9440 2.0 -.- 2.1 -.- CAVUS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.09.19 00:19:22 37.1582 35.8473 8.5 -.- 2.8 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.09.19 00:05:21 38.1292 37.2413 5.0 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.19 00:04:08 38.1057 37.1218 5.3 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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