SON DEPREMLER LİSTESİ 20 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 20 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşalr tarafından yakından takip ediliyor. Konya, Aydın, Balıkesir, Adana, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi arama motorlarında 20 Aralık 2023 son depremler listesini sorguluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (20 ARALIK 2023)

2023.12.20 05:42:37 38.8990 32.7773 16.9 -.- 1.1 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2023.12.20 04:54:00 37.9245 27.5580 5.0 -.- 1.4 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) REVIZE01 (2023.12.20 04:54:01)

2023.12.20 04:46:32 40.2297 27.8053 6.5 -.- 1.1 -.- KILLIK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2023.12.20 04:42:37 37.7742 36.2108 5.0 -.- 2.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.20 03:48:59 38.4668 37.4265 12.3 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.20 03:46:59 36.5610 36.4020 2.1 -.- 1.9 -.- KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.20 03:39:51 38.3550 37.4450 5.2 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 03:35:07 38.3713 37.4415 2.0 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 02:50:29 37.3178 26.9777 3.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.20 02:35:32 38.2973 38.1553 5.8 -.- 1.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.12.20 02:29:06 37.4580 37.1890 5.3 -.- 1.9 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 02:14:09 38.0068 36.3072 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 01:28:53 37.2113 36.9585 5.0 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.20 01:24:22 36.2662 36.2973 5.0 -.- 1.4 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel

2023.12.20 01:15:33 39.3087 28.3532 3.1 -.- 1.7 -.- HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.12.20 01:15:03 37.0072 36.3142 5.0 -.- 1.6 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel

2023.12.20 00:25:46 38.3038 38.2698 6.8 -.- 1.8 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



