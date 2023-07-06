SON DEPREMLER LİSTESİ: 6 Temmuz 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 6 Temmuz 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 6 Temmuz 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE)

2023.07.06 05:28:38 38.4432 37.5667 5.8 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.06 05:27:27 35.7712 36.2117 14.2 -.- 1.3 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2023.07.06 04:22:30 38.9687 23.9278 3.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.07.06 04:20:48 35.8460 25.5395 5.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.06 03:43:16 38.9037 24.1047 3.4 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.07.06 03:19:16 39.2032 24.0217 19.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.07.06 03:00:49 39.2072 24.3142 20.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2023.07.06 03:00:53)

2023.07.06 02:54:30 38.9217 23.9697 25.4 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.07.06 02:49:40 37.2030 35.5843 17.1 -.- 2.4 -.- FAYDALI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel

2023.07.06 02:41:44 38.9088 24.0412 9.4 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.07.06 02:40:28 37.0638 36.8720 5.7 -.- 2.9 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.07.06 02:36:11 38.0848 38.0688 10.8 -.- 1.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.06 02:27:55 38.9528 24.0525 2.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.07.06 02:21:18 37.3743 37.0967 4.9 -.- 2.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.06 02:16:14 38.4110 37.5282 5.3 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.06 02:06:39 38.3847 37.4377 6.5 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.06 02:03:14 38.9460 24.0483 21.2 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel

2023.07.06 01:36:30 38.2552 37.9312 8.9 -.- 2.2 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.06 01:25:25 37.6997 35.4115 7.6 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.07.06 00:48:23 36.9258 29.3063 5.4 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.06 00:41:18 38.1775 38.3837 7.9 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.06 00:31:28 36.9848 36.0397 3.5 -.- 2.3 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2023.07.06 00:29:24 37.8927 36.2663 17.4 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.06 00:13:37 38.3265 38.0598 9.1 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



