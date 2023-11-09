SON DEPREMLER LİSTESİ 9 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Hatay 4.8 ile sallandı

Son depremler listesi 9 Kasım 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından inceleniyor. Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kırıkhan, büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. İşte 9 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
2023.11.09 06:27:35 36.6122 36.3680 10.0 -.- 2.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 06:13:41 37.6735 35.4077 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.09 05:56:31 36.0865 36.1697 20.8 -.- 1.4 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.11.09 05:51:09 36.5987 36.3730 9.9 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:44:08 36.6233 36.2202 3.2 -.- 0.9 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:32:13 36.6268 36.3730 13.9 -.- 4.9 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:24:51 34.4248 26.6980 1.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 05:16:08 38.0118 36.3747 3.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.09 04:22:48 35.3547 25.7260 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 04:14:24 38.0272 37.6392 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.09 03:45:12 38.3663 36.4707 5.2 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.09 03:15:04 37.6488 35.8207 8.4 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.09 02:59:10 37.4218 38.4675 5.0 -.- 2.1 -.- ARIKOK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.11.09 02:59:08 38.9455 26.2357 10.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.09 02:58:35 39.3687 28.2627 7.1 -.- 2.0 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.09 02:56:57 39.3737 28.2625 1.3 -.- 1.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.09 02:52:04 36.1902 36.0342 6.1 -.- 1.9 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.09 02:00:05 36.9827 28.2622 11.7 -.- 0.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.11.09 01:55:46 38.1450 38.1733 1.7 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.09 01:54:03 36.4610 36.1542 13.3 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2023.11.09 01:48:27 38.1653 38.6467 13.7 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.09 01:17:08 36.2492 28.6003 24.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.09 00:57:05 38.7927 37.5062 5.0 -.- 2.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.09 00:35:28 36.9593 27.0385 7.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 00:15:24 37.2015 35.9023 15.2 -.- 1.5 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.09 00:11:37 38.2903 38.7147 5.0 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.11.09 00:06:02 40.3823 27.1097 2.1 -.- 1.2 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.11.09 00:03:47 41.2395 39.7183 9.1 -.- 2.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.