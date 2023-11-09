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SON DEPREMLER LİSTESİ 9 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Hatay 4.8 ile sallandı

09.11.2023 06:40 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 9 Kasım 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının şiddetini 4.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıkladı. Yaşadığı ilde sarsıntı hisseden birçok kişi internette "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" gibi soruları araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Hatay 4.8 ile sallandı

Son depremler listesi 9 Kasım 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından inceleniyor. Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kırıkhan, büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. İşte 9 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (9 KASIM 2023)

2023.11.09 06:27:35 36.6122 36.3680 10.0 -.- 2.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 06:13:41 37.6735 35.4077 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.09 05:56:31 36.0865 36.1697 20.8 -.- 1.4 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.11.09 05:51:09 36.5987 36.3730 9.9 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:44:08 36.6233 36.2202 3.2 -.- 0.9 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:32:13 36.6268 36.3730 13.9 -.- 4.9 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:24:51 34.4248 26.6980 1.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 05:16:08 38.0118 36.3747 3.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.09 04:22:48 35.3547 25.7260 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 04:14:24 38.0272 37.6392 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.09 03:45:12 38.3663 36.4707 5.2 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.09 03:15:04 37.6488 35.8207 8.4 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.09 02:59:10 37.4218 38.4675 5.0 -.- 2.1 -.- ARIKOK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.11.09 02:59:08 38.9455 26.2357 10.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.09 02:58:35 39.3687 28.2627 7.1 -.- 2.0 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.09 02:56:57 39.3737 28.2625 1.3 -.- 1.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.09 02:52:04 36.1902 36.0342 6.1 -.- 1.9 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.09 02:00:05 36.9827 28.2622 11.7 -.- 0.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.11.09 01:55:46 38.1450 38.1733 1.7 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.09 01:54:03 36.4610 36.1542 13.3 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2023.11.09 01:48:27 38.1653 38.6467 13.7 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.09 01:17:08 36.2492 28.6003 24.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.09 00:57:05 38.7927 37.5062 5.0 -.- 2.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.09 00:35:28 36.9593 27.0385 7.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 00:15:24 37.2015 35.9023 15.2 -.- 1.5 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.09 00:11:37 38.2903 38.7147 5.0 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.11.09 00:06:02 40.3823 27.1097 2.1 -.- 1.2 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.11.09 00:03:47 41.2395 39.7183 9.1 -.- 2.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Günün önemli manşetleri


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