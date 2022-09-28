HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

27.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağınıza yeni bir görünüm, yeni bir nefes getirmek ister misiniz? Bunun için illa tadilat yapmanıza gerek yok! Bütçenizi sarsmadan mutfağınızın kalitesini artırmak için birbirinden kullanışlı ürünleri tercih edebilirsiniz. Eğer hangi ürünleri seçeceğinize karar veremiyorsanız üzülmeyin. Hem bütçe dostu hem modern ürünleri listeledik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Evdeyken vaktin büyük bir çoğunluğu mutfakta geçiriliyor. Hâliyle kullanılan eşyalar bir süre sonra cazibesini yitirebiliyor. Ancak mutfak görünümünü değiştirmek için tadilat yapmaya ya da pahalı ürünler almaya gerek yok. Eğer birçok ürün arasından size en uygun olanı bir türlü seçemiyorsanız hem bütçe dostu hem mutfağa yenilik getirecek harika ürünler için yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

1. Göz yoran karışıklığa kesin çözüm: UNIDEAL Çok Amaçlı 7 Kancalı Raf

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tezgâh ya da rafların karışık görünmesinden muzdarip olanlar için harika bir önerimiz var. UNIDEAL Çok Amaçlı 7 Kancalı Raf; mutfakta kullanılan kâğıt havlu, folyo, baharatlık, karıştırma aparatları ve kulplu bardaklar gibi pek çok eşyayı bir arada tutarak derli toplu bir görünüm sağlar. Üstelik çift taraflı bantlar ile monte edildiğinden kullanılan yerde herhangi bir matkap izi de bırakmaz. Ürün paslanmaz çelik materyalle üretildiği ve lake kaplama ile hazırlandığı için uzun ömürlü kullanım sunar. Kullanışlı tasarıma mutfağınızda yer vererek daha düzenli bir görünüm elde etmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

2. "Hangi malzeme hangi kutudaydı?" derdine son veren: VIENEV Erzak Saklama Kabı

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

BPA gibi zararlı maddeler içermeyen, gıda ile temasa uygun olan VIENEV Erzak Saklama Kabı ile baharat gibi malzemelerinizi mutfağınızın istediğiniz köşesinde özenle muhafaza edebilirsiniz. Şeffaf tasarımlı olduğu için saklama kaplarındaki ürünler rahatça görülebilir. Minimal boyutu ile fazla yer kaplamayan ürünleri dilerseniz tezgâh üzerine üst üste, dilerseniz çekmece içerisine yerleştirebilirsiniz. Etiketli olduğundan her bir saklama kabını, içerisindeki malzemelere göre adlandırabilirsiniz. 12'li set hâlinde gelen, şık tasarımlı saklama kapları ile daha düzenli ve modern bir mutfağa hazır mısınız?

Ürünü İncele

Elektronik Günleri ve Gaming Week indirimlerinin son günü! Fırsatları kaçırmayın, uygun fiyata almanın keyfini yaşayın! (28.09.2022)

İndirimin son günü! Elektronik Günleri'ne özel akıllı telefonlarda fırsat

Havalı görünmenizi sağlayacak İpekyol ve Twist ürünlerinde müthiş indirim

Canlı, parlak saçlara kavuşmak ister misiniz? Haftanın Saç Bakım Fırsatları'nı keşfedin

Gamerların yüzünü güldüren Gaming Week fırsatlarının son günü! Kaçırmayın

Spor modasının en sevilen markalarından Adidas ve Reebok'ta indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Mutfağınız çiçek açsın: Keramika Çiçek Bahçesi Kahvaltı Takımı

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Keramika Çiçek Bahçesi Kahvaltı Takımı ile mutfağınız her mevsim çiçek açsın! Günün en değerli ve olmazsa olmaz öğünü olan kahvaltılarınıza neşe getirecek kahvaltı takımı, toplam 21 parçadan oluşur. Takımın içinde çay bardağından sosluğa kadar ihtiyaç duyulabilecek her parça mevcut. Bulaşık makinesinde yıkanabilen üründe herhangi bir solma veya renk değişimi oluşmaz. Ürünü tercih ederek sevdiklerinize oldukça şık bir kahvaltı sofrası hazırlayabilir, unutulmaz anlara imza atabilirsiniz. Dört kişilik özel çiçek desenli kahvaltı takımını severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Ürünü İncele

4. Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak: PHILORN Silikon Mutfak Gereçleri Seti

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Mutfağınızdaki yardımcılarınızdan biri olacak profesyonel pişirme aparatları ile şahane lezzetler hazırlayabilir, mutfağınızın kalitesini artırabilirsiniz. PHILORN Silikon Mutfak Gereçleri Seti, 10 adet silikon pişirme ve çırpma aparatından oluşur. Ayrıca set içerisinde her bir ürün için asma aparatı olan S kanca da yer alır. Böylece kullanım sıklığına bağlı olarak ürünü ister ocak yanına ister dolap içi gibi farklı alanlara asarak yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Sıcaklığa dayanıklı ve rahat temizlenebilir yapıya sahip silikon araçlar, gıda ile temasa uygun olduğundan sağlığa zarar vermez. Yanmaz yapışmaz özelliğiyle yiyeceklerin hazırlığında kolaylık sağlayan ürünü kaçırmayın, deriz.

Ürünü İncele

5. Zamanınız size kalsın: Lukisan Dilimleme ve Soyma Aparatı

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yemek hazırlığında vaktin büyük bir bölümü, meyve ve sebzelerin soyulup doğranmasında harcanıyor. Günümüzde artık bu işi kolaylıkla ve çabucak halledebilecek ürünler mevcut. Lukisan Dilimleme ve Soyma Aparatı da bu kolaylığı sunan araçlardan biri. Üstelik manuel kullanımı ile elektriğe ihtiyaç duymaz. Artık meyve ve sebzeleriniz için ekstra zaman harcamanıza gerek yok. Ürün, pratik kullanımıyla mutfakta en iyi yardımcılarınızdan biri olmaya aday. Siz de mutfağınızın kalitesini artıracak doğrama aparatına mutfağınızda yer vererek yemek hazırlığını çok daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. En lezzetli yemekler için: Karaca Biogranit Stella 8 Parça Servis Hediyeli Tencere Seti

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Son yıllarda yanmaz ve yapışmaz özellikteki granit ürünler bir hayli revaçta. Çizilmediği sürece sağlık açısından da bir zararı olmayan granit ürünler, yapışmaz özellikte olduğundan mutfaktaki kurtarıcılar arasında yer alırlar. Eğer harika yemekler pişirebileceğiniz kaliteli, uygun fiyatlı ve tencere tava ihtiyacınızı karşılayacak kullanışlı bir set arıyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Karaca Biogranit Stella 8 Parça Servis Hediyeli Tencere Seti, pişirme esnasında gerekli kontrolleri sağlamanız için özel cam kapaklara sahip. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun kaliteli set, mutfağınızın en sevilen parçası olacak.

Ürünü İncele

7. Özel davetlerinizde sizinle: Bella Maison Story Stoneware 6'lı Pasta Tabağı

Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Özel davetlerinizi ya da çay saatlerinizi mutfağınızın kalitesini artıracak bir ürünle çok daha keyifli bir hâle dönüştürmek ister misiniz? Öyleyse Bella Maison Story Stoneware 6'lı Pasta Tabağı ile mutlaka tanışmalısınız. Modern ve göz dolduran desenleriyle mutfağınıza ayrı bir hava katacak pasta takımı, eşsiz tasarımıyla herkesin beğenisini kazanır. En özel anlarınıza eşlik edecek zarif pasta tabak seti, tam altı parçadan oluşur. Seramikten üretilen tabakları uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Modern çizgileri mutfağınıza taşımak isterseniz ürünü alışveriş listenize mutlaka eklemelisiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Esenyurt! Market fişi tartışmasında ortalık karıştıYer: Esenyurt! Market fişi tartışmasında ortalık karıştı
CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklamaCHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama
Davutoğlu'ndan birbirinden önemli sözler! Alkış alan teklifDavutoğlu'ndan birbirinden önemli sözler! Alkış alan teklif
Anahtar Kelimeler:
kahvaltı takımı mutfak dekorasyonu mutfak gereçleri pasta tabağı raf raf modelleri saklama kabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Gören herkes bayılıyor! Teknoloji harikası eşsiz TikTok ürünleri

Gören herkes bayılıyor! Teknoloji harikası eşsiz TikTok ürünleri

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Tümünü Gör
Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Şık ve kullanışlı yemek takımı mı arıyorsunuz? Bu porselen takımlara bayılacaksınız

Şık ve kullanışlı yemek takımı mı arıyorsunuz? Bu porselen takımlara bayılacaksınız

Yavaş açılan bilgisayarınızı âdeta ışık hızına ulaştıracak en iyi Sata SSD çeşitleri

Yavaş açılan bilgisayarınızı âdeta ışık hızına ulaştıracak en iyi Sata SSD çeşitleri

Voleybol zevkinizi ikiye katlayacak en kaliteli ve uzun ömürlü voleybol topları

Voleybol zevkinizi ikiye katlayacak en kaliteli ve uzun ömürlü voleybol topları

Süper mini elbisesi çok beğenilmişti! Hadise'nin konserinde giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Süper mini elbisesi çok beğenilmişti! Hadise'nin konserinde giydiği o elbiseye alternatif öneriler

"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

Tümünü Gör
"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

Sonbahara en çok yakışan parfümleri keşfedin, kokunuzla herkesi büyüleyin!

Sonbahara en çok yakışan parfümleri keşfedin, kokunuzla herkesi büyüleyin!

Siyahlar içindeki kombiniyle göz kamaştıran Duygu Özaslan'ın o kıyafetine alternatif öneriler

Siyahlar içindeki kombiniyle göz kamaştıran Duygu Özaslan'ın o kıyafetine alternatif öneriler

Görünce "keşke daha önce alsaymışım" diyeceğiniz ürünleri sizin için derledik!

Görünce "keşke daha önce alsaymışım" diyeceğiniz ürünleri sizin için derledik!

Lezzetine doyum olmayan çaylar yapmanızı sağlayacak en iyi çelik çaycılar

Lezzetine doyum olmayan çaylar yapmanızı sağlayacak en iyi çelik çaycılar

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Gören herkes bayılıyor! Teknoloji harikası eşsiz TikTok ürünleri

Gören herkes bayılıyor! Teknoloji harikası eşsiz TikTok ürünleri

Şık ve kullanışlı yemek takımı mı arıyorsunuz? Bu porselen takımlara bayılacaksınız

Şık ve kullanışlı yemek takımı mı arıyorsunuz? Bu porselen takımlara bayılacaksınız

Görünce "keşke daha önce alsaymışım" diyeceğiniz ürünleri sizin için derledik!

Görünce "keşke daha önce alsaymışım" diyeceğiniz ürünleri sizin için derledik!

Lezzetine doyum olmayan çaylar yapmanızı sağlayacak en iyi çelik çaycılar

Lezzetine doyum olmayan çaylar yapmanızı sağlayacak en iyi çelik çaycılar

Verdiğiniz her kuruşu sonuna kadar hak edecek TikTok ürünleri

Verdiğiniz her kuruşu sonuna kadar hak edecek TikTok ürünleri

Tadına doyum olmayan en lezzetli çayı demlemek için mutlaka kullanmalısınız!

Tadına doyum olmayan en lezzetli çayı demlemek için mutlaka kullanmalısınız!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Esenyurt! Market fişi tartışmasında ortalık karıştı

Yer: Esenyurt! Market fişi tartışmasında ortalık karıştı

Çocukluk arkadaşını komalık etti! 'Kız kardeşime küfretti, dayanamadım'

Arkadaşını komalık etti! 'Kız kardeşime küfretti, dayanamadım'

Mersin'in kum zambakları çiçek açtı! Koparmanın cezası 109 bin 593 TL

Bu çiçeği koparan 109 bin 593 TL ödeyecek

Hatay sahilinde şaşkına çeviren görüntü! 'Birbirinden bağımsız hareket ediyordu'

'Birbirinden bağımsız hareket ediyordu'

Simitte yeni standartlar geliyor! 4'e ayrılacak, böyle satılacak

Simit artık 4'e ayrılacak ve böyle satılacak

Düğünde panik anları! Halay çekenleri kurtarayım derken... O anlar kamerada

Düğünde panik anları! Halay çekenleri kurtarayım derken... O anlar kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.