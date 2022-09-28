Son derece uygun fiyatlı ürün önerileriyle mutfağınızın kalitesini artırın

Evdeyken vaktin büyük bir çoğunluğu mutfakta geçiriliyor. Hâliyle kullanılan eşyalar bir süre sonra cazibesini yitirebiliyor. Ancak mutfak görünümünü değiştirmek için tadilat yapmaya ya da pahalı ürünler almaya gerek yok. Eğer birçok ürün arasından size en uygun olanı bir türlü seçemiyorsanız hem bütçe dostu hem mutfağa yenilik getirecek harika ürünler için yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

1. Göz yoran karışıklığa kesin çözüm: UNIDEAL Çok Amaçlı 7 Kancalı Raf

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Tezgâh ya da rafların karışık görünmesinden muzdarip olanlar için harika bir önerimiz var. UNIDEAL Çok Amaçlı 7 Kancalı Raf; mutfakta kullanılan kâğıt havlu, folyo, baharatlık, karıştırma aparatları ve kulplu bardaklar gibi pek çok eşyayı bir arada tutarak derli toplu bir görünüm sağlar. Üstelik çift taraflı bantlar ile monte edildiğinden kullanılan yerde herhangi bir matkap izi de bırakmaz. Ürün paslanmaz çelik materyalle üretildiği ve lake kaplama ile hazırlandığı için uzun ömürlü kullanım sunar. Kullanışlı tasarıma mutfağınızda yer vererek daha düzenli bir görünüm elde etmeye ne dersiniz?

2. "Hangi malzeme hangi kutudaydı?" derdine son veren: VIENEV Erzak Saklama Kabı

BPA gibi zararlı maddeler içermeyen, gıda ile temasa uygun olan VIENEV Erzak Saklama Kabı ile baharat gibi malzemelerinizi mutfağınızın istediğiniz köşesinde özenle muhafaza edebilirsiniz. Şeffaf tasarımlı olduğu için saklama kaplarındaki ürünler rahatça görülebilir. Minimal boyutu ile fazla yer kaplamayan ürünleri dilerseniz tezgâh üzerine üst üste, dilerseniz çekmece içerisine yerleştirebilirsiniz. Etiketli olduğundan her bir saklama kabını, içerisindeki malzemelere göre adlandırabilirsiniz. 12'li set hâlinde gelen, şık tasarımlı saklama kapları ile daha düzenli ve modern bir mutfağa hazır mısınız?

3. Mutfağınız çiçek açsın: Keramika Çiçek Bahçesi Kahvaltı Takımı

Keramika Çiçek Bahçesi Kahvaltı Takımı ile mutfağınız her mevsim çiçek açsın! Günün en değerli ve olmazsa olmaz öğünü olan kahvaltılarınıza neşe getirecek kahvaltı takımı, toplam 21 parçadan oluşur. Takımın içinde çay bardağından sosluğa kadar ihtiyaç duyulabilecek her parça mevcut. Bulaşık makinesinde yıkanabilen üründe herhangi bir solma veya renk değişimi oluşmaz. Ürünü tercih ederek sevdiklerinize oldukça şık bir kahvaltı sofrası hazırlayabilir, unutulmaz anlara imza atabilirsiniz. Dört kişilik özel çiçek desenli kahvaltı takımını severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

4. Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak: PHILORN Silikon Mutfak Gereçleri Seti

Mutfağınızdaki yardımcılarınızdan biri olacak profesyonel pişirme aparatları ile şahane lezzetler hazırlayabilir, mutfağınızın kalitesini artırabilirsiniz. PHILORN Silikon Mutfak Gereçleri Seti, 10 adet silikon pişirme ve çırpma aparatından oluşur. Ayrıca set içerisinde her bir ürün için asma aparatı olan S kanca da yer alır. Böylece kullanım sıklığına bağlı olarak ürünü ister ocak yanına ister dolap içi gibi farklı alanlara asarak yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Sıcaklığa dayanıklı ve rahat temizlenebilir yapıya sahip silikon araçlar, gıda ile temasa uygun olduğundan sağlığa zarar vermez. Yanmaz yapışmaz özelliğiyle yiyeceklerin hazırlığında kolaylık sağlayan ürünü kaçırmayın, deriz.

5. Zamanınız size kalsın: Lukisan Dilimleme ve Soyma Aparatı

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Yemek hazırlığında vaktin büyük bir bölümü, meyve ve sebzelerin soyulup doğranmasında harcanıyor. Günümüzde artık bu işi kolaylıkla ve çabucak halledebilecek ürünler mevcut. Lukisan Dilimleme ve Soyma Aparatı da bu kolaylığı sunan araçlardan biri. Üstelik manuel kullanımı ile elektriğe ihtiyaç duymaz. Artık meyve ve sebzeleriniz için ekstra zaman harcamanıza gerek yok. Ürün, pratik kullanımıyla mutfakta en iyi yardımcılarınızdan biri olmaya aday. Siz de mutfağınızın kalitesini artıracak doğrama aparatına mutfağınızda yer vererek yemek hazırlığını çok daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

6. En lezzetli yemekler için: Karaca Biogranit Stella 8 Parça Servis Hediyeli Tencere Seti

Son yıllarda yanmaz ve yapışmaz özellikteki granit ürünler bir hayli revaçta. Çizilmediği sürece sağlık açısından da bir zararı olmayan granit ürünler, yapışmaz özellikte olduğundan mutfaktaki kurtarıcılar arasında yer alırlar. Eğer harika yemekler pişirebileceğiniz kaliteli, uygun fiyatlı ve tencere tava ihtiyacınızı karşılayacak kullanışlı bir set arıyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Karaca Biogranit Stella 8 Parça Servis Hediyeli Tencere Seti, pişirme esnasında gerekli kontrolleri sağlamanız için özel cam kapaklara sahip. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun kaliteli set, mutfağınızın en sevilen parçası olacak.

7. Özel davetlerinizde sizinle: Bella Maison Story Stoneware 6'lı Pasta Tabağı

Özel davetlerinizi ya da çay saatlerinizi mutfağınızın kalitesini artıracak bir ürünle çok daha keyifli bir hâle dönüştürmek ister misiniz? Öyleyse Bella Maison Story Stoneware 6'lı Pasta Tabağı ile mutlaka tanışmalısınız. Modern ve göz dolduran desenleriyle mutfağınıza ayrı bir hava katacak pasta takımı, eşsiz tasarımıyla herkesin beğenisini kazanır. En özel anlarınıza eşlik edecek zarif pasta tabak seti, tam altı parçadan oluşur. Seramikten üretilen tabakları uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Modern çizgileri mutfağınıza taşımak isterseniz ürünü alışveriş listenize mutlaka eklemelisiniz.