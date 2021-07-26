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Son dönemlerin popüler cilt bakım uygulaması hydrafacial hakkında bilinmesi gerekenler!

26.07.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı ve parlak görünümlü bir cilde sahip olmanın ilk kuralı, cildi derinlemesine temizlemek ve cilt yapısına en uygun şekilde nemlendirmektir. Cilt tipine uygun olmayan nemlendirici ve temizleyici ürünleri kullanmak, cildin PH dengesini bozarak epidermisi zedeleyebilir. Son dönemlerin en güvenli yöntemlerinden biri olan hydrafacial cilt bakımını yakından tanıyalım.

Son dönemlerin popüler cilt bakım uygulaması hydrafacial hakkında bilinmesi gerekenler!

Kırışıklık önlemeden tutun da akne ile mücadeleye kadar birçok sorun için kullanılan hydrafacial yöntemi, herhangi bir enjeksiyon ve benzeri işlem içermediğinden tamamen ağrısız ve acısız. Daha ilk seansta fark yaratan bu yöntem, tedavi amaçlı olarak birer hafta ara ile 4-6 seans şeklinde uygulanır.

HYDRAFACİAL NEDİR?

Vortex teknolojisi kullanılarak uygulanan hydrafacial yöntemi, yaşlanma karşıtı bir yöntem olmasının yanı sıra cilt yenileme, temizleme, leke ve akne tedavisi için de kullanılır. Ağrısız, acısız ve konforlu bir yöntem. Cilde ve kullanım amacına uygun solüsyonlar sayesinde, ciltteki çiziklerin ve yüzeysel izlerin tedavisinde oldukça etkili. Hücre metabolizmasını hızlandırdığı için en etkili cilt yenileme yöntemleri arasında yer alır.

HYDRAFACİAL NASIL UYGULANIR?

İlk olarak cilt tipine uygun solüsyon seçilerek uygulanır ve vakum uygulaması ile cilt temizlenir. İkinci basamakta yine cilt tipine ve tedavi edilecek probleme göre seçilen başka bir solüsyon yardımıyla cilt beslenir. Ardından radyofrekans yayan başlık yardımıyla solüsyon cilde iyice yedirilir. Bu solüsyon, içerdiği peptit, hyaluronik asit ve antioksidanlar sayesinde cildi nemlendirir, onarır ve yeniler. Ardından soğutucu başlık kullanılarak solüsyon cilde hapsedilir. Son basamakta ise LED terapisi ile cilt uyarılır ve gözeneklerin sıkılaşması sağlanır.

HYDRAFACİAL UYGULAMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Hydrafacial yöntemi her yaştan ve her cilt tipinden kişiye güvenle uygulanabilir. Herhangi bir enjeksiyon yöntemi içermediğinden acısız ve konforludur. Cildi tahriş etmez, uzun süre etkilidir. Hydrafacial yöntemi her mevsimde uygulanabilir. Tüm işlemler yaklaşık 30 dk kadar sürdüğünden, işlem sonrasında kişi hemen normal hayatına dönebilir.

HYDRAFACİAL YÖNTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hydrafacial yönteminde kullanılan vakum sayesinde cilt zedelenmeden derinlemesine temizlenir. Bu sayede parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. LED ışık uyarımı ile sıkılaşan gözenekler, cildin uzun süre temiz görünümünü muhafaza etmesini sağlar. Solüsyonların içerikleri ve cildin uyarılması sayesinde hücre metabolizması hızlanır, bu sayede akne ve lekeler yok olur.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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