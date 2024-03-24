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  4. Son düzlükte İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'nin direnci çöker' diyerek açıkladı

Son düzlükte İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'nin direnci çöker' diyerek açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.03.2024 08:59
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Yerel seçimlere bir hafta kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. İstanbul kaybedilirse bu tüm Türkiye’nin direncinin çökmesi anlamına gelecek" diye konuşan İmamoğlu, anketlerdeki son duruma da değindi. İmamoğlu'nun Mayıs 2023'teki seçimler ve olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri de dikkat çekti.

Son düzlükte İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'nin direnci çöker' diyerek açıkladı

Yerel seçimler için 1 hafta gibi kısa bir süre kalırken, 31 Mart akşamı sonuçların en çok merak edileceğin illerin başında İstanbul gelecek. Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başa baş bir yarışın geçtiği belirtilirken, adaylar da çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kurum'a destek için sahayat indiği İstanbul'da İmamoğlu ise önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İSTANBUL KAYBEDİLİRSE, TÜRKİYE'NİN DİRENCİ ÇÖKER"

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Riski görmeniz gerek. İstanbul kaybedilirse bu tüm Türkiye’nin direncinin çökmesi anlamına gelecek" diye konuştu.

Anketlerdeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "En büyük hedefimiz belediye meclislerinde çoğunluğu almak. Biliyorsunuz yüzde 10 barajını aşamayan partilerin adayları meclis üyesi olamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağlamamız için hem ilçe belediye sayımızı artırmamız hem de CHP’nin İstanbul genelinde alacağı oyun artması gerekiyor. İstanbul ittifakı dediğimiz kavram, meclis çoğunluğunu sağlamayı başarırsa, bu taçlanmış bir başarı olacak. Ben bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

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"31 MART AKŞAMI GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ"

2019 yılındaki partiler arası ittifakın bu seçimlerde olmadığını belirten İmamoğlu, "İstanbul ittifakı var. Bu bir halk ittifakı. 2019 gibi partiler yok ama halkın gönlünde devam eden bir ittifak. Bu dayanışma çok güçlü. 31 Mart akşamı gücünü göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 'BU SON SEÇİMİM' AÇIKLAMASI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu son seçimim” ifadeleriyle ilgili sorulan soruya da yanıt vererek "Doğru demiş" diye konuştu.

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İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamaları da dikkat çekti:

2023 Mayıs seçimi geçti. Olası adaylar arasında adınız vardı. Seçim kaybını, vatandaştaki hayal kırıklığını yani tüm yaşananları gördükten sonra “Keşke aday olsaydım” dediniz mi?

"Biz geçmişi konuşarak değil, geleceği planlayarak zamanımızı kullanırız."

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Aday olsaydınız kazanır mıydınız?

"Ben mütevazı bir insanım. Kendimle ilgili nasıl böyle bir şey diyebilirim. Bir de anlamı yok yani. Yaşanmamış bir şeyin sonucunu ben nasıl bileyim."

Bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday mısınız?

"Benim İstanbul’a dair öyle güçlü öyle büyük hayallerim var ki onları gerçekleştirme rüyasından başka rüya görmüyorum. Planlama önemlidir ama planı yapan sadece insanlar değildir. Hayatın da kendi planları vardır. 4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez."

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