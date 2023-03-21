Son günlerde büyük değişim! 'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...' diyerek Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin son oy oranını açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi dün sona erdi. Muhalefet cephesinde 'oyları bölecek' tartışmalarına yol açan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylık için başvurusunu yaptı.

MUHARREM İNCE: "CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİM"

YSK önünde "Ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimi alacağız" diye konuşan İnce, bugünkü oy oranlarını açıkladıktan sonra seçimin 2. tura kalacağı iddiasını dile getirdi ve "Yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim" dedi.

İnc'nin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunmasıyla birlikte 'oy oranı' hesaplamaları yeniden başladı.

CNN TÜRK'te yayımlanan Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakcı, İnce'nin son oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayrakcı, şöyle konuştu;

BAYRAKCI: MEMLEKET PARTİSİ'NİN OY ORANI YÜZDE 8-9

"İnce'nin partisi yüzde 1 civarı çıkarken, depremden sonraki süreçte birdenbire 8-9'u buldu. Demek ki birdenbire 30-40 milletvekili çıkartma şansı doğdu. Böyle bir oy oranı büyük sürpriz benim içinde. Ben şaşırdım.

Adaylığı seçimi her şekilde ikinci tura bırakır. Ama seçimin ikinci tura kalma olmasılığı daha önce de var. Ancak bu ihtimal şimdi daha da güçlendi.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI KAÇ?

Bu tabloda şahsi oyu gözlemlediğim kadarıyla şimdilik yüzde 8-11 arası.

Seçim 2. tura kaldığında İnce'ye oy verenlerin elbetteki çoğunluğu muhalefete oy verecektir.

En azından şunu söyleyebilirim, İnce'nin adaylığı ne Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını önler ne de Erdoğan'ın kazanmasını önler."