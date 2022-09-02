Son iddialar çok çarpıcı! Fiyatı ve özellikleri sızdırılan iPhone 14 serisi devrim yaparak geliyor

Apple, 7 Eylül Çarşamba günü bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından, iPhone 14'ün fiyatı, iPhone 14'ün özellikleri ve iPhone 14'ün tasarımı konusunda birçok sızıntı teknoloji dünyasını harekete geçirdi. Bu sızıntılardan hareketle iPhone 14 serisinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşacağı iddia edildi. Fakat lansmana günler kala gelen son dakika sızıntılar herkesi şaşırttı.

İŞTE ŞAŞKINLIĞA UĞRATAN İLK SIZINTI: PRO MODELLERDE...

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde iki kesiğin yer alması, bunlardan birinin tek bir hap şeklinde diğerinin ise nokta şeklinde olması bekleniyordu. Ancak son dakika söylentiler bu konuda ilginç bir bilgi verdi. Apple'ın bu iki kesiğin arasında yer alan ekran boşluğunu yazılımsal olarak siyaha çevirip kapatacağı, böylece aşağıda da göreceğiniz gibi ekranda iki kesik değil tek bir büyük kesik görüneceği öne sürüldü.

İddialara göre Apple, bu boşluğu yeşil ve turuncu kamera ve mikrofon gizlilik göstergeleri (ışıkları) için kullanacak. Şu anda, bu göstergeler Face ID destekli iPhone modellerinde çentiğin sağında görüntüleniyor. Fakat iPhone 14 Pro modelleriyle bu durum değişecek gibi duruyor.

İKİNCİ SIZINTI: MİNİ YERİNE PLUS MI GELİYOR?

Daha önce de söylediğimiz gibi, iPhone 14 serisinde mini modelin yer alması düşünülmüyor. Bunun yerine 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip iPhone 14 Max modelinin üretileceği konuşuluyor. Buna bağlı olarak serinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. Ancak son sızıntıyla mini modelin yerine gelecek max modelinin adının plus olabileceği öne sürüldü. Hatta iPhone 14 Plus için üretilen kılıfın ambalajın fotoğrafı internete düştü.

iPHONE 14'ÜN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Mark Gurman'a göre, standart iPhone 14, iPhone 13'e benzer görünecek. Ancak şirket 5.4 inçlik "mini" modelini kaldıracak ve 6.7 inç ekranlı bir model (iPhone 14 Max olarak adlandırılması bekleniyor) ekleyecek. Apple böylece bu boyutta bir ekrana sahip ancak Pro model olmayan bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürecek. Apple, standart iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullandığı A15 yongasını yer verecek. Depolama alanı ise 128 GB'dan başlayacak.

iPHONE 14 PRO'NUN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 14 Pro serisi için ise daha büyük değişiklikler planlıyor. Şirket iPhone 14 Pro modellerinde çentiği, Face ID sensörleri için hap şeklinde ve kamera için nokta şeklinde bir alanla değiştirecek. Böylece ekran/kasa oranı yükselecek. Bu, kullanıcılara biraz daha fazla ekran alanı sağlayacak. (Ancak iki çentik arasındaki boşluğun yazılımla siyahla kapatılacağı söyleniyor) Şirket ayrıca iPhone 14 Pro'ya daha hızlı bir çip de ekleyecek.

iPhone 14 Pro modellerindeki en önemli değişiklikler, kamera sisteminde olacak. Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve telefoto kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı kamera ile güncellenecek. Apple'ın ayrıca video kaydı ve pil ömründe iyileştirmeler planladığı da söyleniyor.

IPHONE 14'ÜN FİYATI

iPhone 14 serisinin fiyatları için yapılan tahminler;

iPhone 14: 799 dolar

iPhone 14 Max: 899 dolar

iPhone 14 Pro: 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1199 dolar

APPLE IPHONE 14 İLE BİRLİKTE NELER TANITACAK?

Etkinlikte şüphesiz ki 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'in tanıtılması bekleniyor. iPhone 14 serisinin dışında etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise şöyle;