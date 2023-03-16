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  4. Son seçim anketinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 5 puanlık fark! MAK Danışmanlık Başkanı Kulat 'çok ilginç' diyerek o detayı açıkladı

Son seçim anketinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 5 puanlık fark! MAK Danışmanlık Başkanı Kulat 'çok ilginç' diyerek o detayı açıkladı

16.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime iki ay gibi bir süre kalırken, son seçim anket sonuçları dikkat çekti. MAK Danışmanlık tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" diye sorulurken; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 5 puanlık fark olduğu görüldü. Öte yandan kararsız seçmene dikkat çeken MAK Danışmanlık Başkanı Kulat, "çok ilginç" diyerek o detayı işaret etti.

Son seçim anketinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 5 puanlık fark! MAK Danışmanlık Başkanı Kulat 'çok ilginç' diyerek o detayı açıkladı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürüyor. Seçimlere 2 aylık gibi bir süre kalırken ittifakların genişleme çalışmalar ve adayların seçim çalışmaları hız kazandı. Partiler bir yandan da milletvekili adaylarını belirlemeye çalışırken, diğer yandan da ittifakların seçime ortak listeyle mi yoksa ayrı listelerle mi gireceği konusunda istişareler sürüyor. Ankara kulisleri hareketli günler yaşarken anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından yapılan son seçim anketi yayımlandı.

MAK DANIŞMANLIK'TAN SON SEÇİM ANKETİ

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekerken, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat katıldığı Habertürk canlı yayınında anket sonucuyla ilgili önemli detayları paylaştı.

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDA 5 PUANLIK FARK

Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" diye sorulduğu son seçim anketinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 5 puanlık fark olduğu görüldü.

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MUHARREM İNCE...

Son seçim anketinde;

Kemal Kılıçdaroğlu %47, Recep Tayyip Erdoğan %42, Muharrem İnce+Diğer %3 ve kararsız seçmen %8 olarak yer aldı.

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'ÇOK İLGİNÇ' DİYEREK O DETAYA İŞARET ETTİ

Kararsız seçmene dikkat çeken Kulat, yaptığı açıklamada "Çok ilginç, yüzde 8 oranında bir kararsız olduğunu söyleyen seçmen var ama bu seçmenlerin neredeyse tamamına yakını HDP'li seçmen" diye konuştu.

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