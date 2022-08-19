Son seçim anketinin sonuçlarında 'altılı masa' sürprizi! 'Barajı bile zor geçiyor'

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi belirleyeceği henüz belli değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde CHP kadrosu tarafından 'Cumhurbaşkanımız' diye lanse edildiği biliniyor. Masada Mansur Yavaş ve Ali Babacan seçeneği de var! EDAR'ın araştırmasına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenlerin oranı %10.6...

ANKET SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

EDAR'ın siyasi araştırmasına göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek isteyenlerin oranı %10.6! Bu sonuç kulislerde 'Kılıçdaroğlu, barajı zar zor geçiyor' şeklinde yorumlandı.

Anketin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. 'Bu problemleri kim çözer?' sorusuna araştırmaya katılanların %32.9'u Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

EN BÜYÜK PROBLEM FİYAT ARTIŞLARI VE GÖÇMEN SORUNU!

'Vatandaş olarak yaşadığınız en büyük sorun ne?' sorusuna katılımcıların %34.8'i fiyat artışları %11.8'i ise düzensiz göçmenler yanıtını verdi.

MANSUR YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU'NU SOLLADI

EDAR'ın araştırmasına göre Mansur Yavaş aday olmalı diyenlerin oranı %15.6 oldu. İkinci olarak insan ya "Ben adayım" diye bas bas bağıran Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da 6'lı masanın ekonomiyi teslim edeceği Ali Babacan'ı bekliyor. İkisi de değil, halk yüzde 15.6'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRDİNİZ?

Araştırmanın sonunda katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu soruldu. Ortaya çıkan sonuçlar ise şu şekilde...

%43.7 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%21.6 - MANSUR YAVAŞ

%5 - MERAL AKŞENER

%4.5 - EKREM İMAMOĞLU





