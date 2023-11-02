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  4. Son seçimi bilmişlerdi! SONAR anketi yayımladı: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu... İlk sırada yer aldı

Son seçimi bilmişlerdi! SONAR anketi yayımladı: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu... İlk sırada yer aldı

02.11.2023 12:11 | Son Güncelleme:
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Son yapılan genel seçimlerde açıkladığı anket sonuçları ile gündem yaratan Sonar Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi. Vatandaşlar 'İstanbul'un sorunlarına hangi isim daha isabetli çözümler getirir?' sorusuna yüzde 31,6 ile Murat Kurum yanıtını verdi. 'Kimi İBB Başkanı olarak görmek istiyorsunuz' sorusuna ise vatandaşlar yüzde 37,2 ile Ekrem İmamoğlu dedi.

Son seçimi bilmişlerdi! SONAR anketi yayımladı: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu... İlk sırada yer aldı

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR Araştırma yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da aday olması için ismi geçenler hakkında çok çarpıcı oranların olduğu bir anket yayımladı. Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında yapılan ankette eski bakanlardan Murat Kurum yüzde 31,6 ile seçmenin en çok tercih ettiği isim oldu.

'MURAT KURUM' DETAYI

Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler "Aşağıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimleri düşünecek olursanız hangi isim günümüz şartlarında İstanbul'un sorunlarına daha isabetli çözümler getirir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

  • Murat Kurum yüzde 31,6
  • Tevfik Göksu yüzde 18,1
  • Adil Karaimsailoğlu yüzde 14,4
  • Süleyman Soylu yüzde 13,3
  • Fahrettin Koca yüzde 9,5
  • Hilmi Türkmen yüzde 4,5
  • Şadi Yacızı yüzde 4,5
  • Diğer yüzde 4,5

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EKREM İMAMOĞLU İLK SIRADA YER ALDI

Vatandaşlar "Önümüzdeki yerel seçimlerde kimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istersiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

  • Ekrem İmamoğlu yüzde 37,2
  • Murat Kurum yüzde 4,2
  • Tevfik Göksu yüzde 2,2
  • AK Partili bir aday yüzde 2,2
  • Süleyman Soylu yüzde 1,5
  • Fahrettin Koca yüzde 1,4
  • Adil Karaismailoğlu yüzde 1,3
  • Hilmi Türkmen yüzde 1,2
  • Şadi Yazıcı yüzde 1,1
  • Adaylara bağlı yüzde 17,2
  • Kararsız yüzde 26,1

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