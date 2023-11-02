Son seçimi bilmişlerdi! SONAR anketi yayımladı: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu... İlk sırada yer aldı

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR Araştırma yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da aday olması için ismi geçenler hakkında çok çarpıcı oranların olduğu bir anket yayımladı. Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında yapılan ankette eski bakanlardan Murat Kurum yüzde 31,6 ile seçmenin en çok tercih ettiği isim oldu.
Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler "Aşağıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimleri düşünecek olursanız hangi isim günümüz şartlarında İstanbul'un sorunlarına daha isabetli çözümler getirir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Vatandaşlar "Önümüzdeki yerel seçimlerde kimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istersiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: