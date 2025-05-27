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Son teknolojiyle gelen mucize! Anne baba adayları müjde: 4D ultrason ile anne karnında, bebeklerin gülüşü görülebilecek...

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde hizmete sunulan son teknoloji 4 boyutlu (4D) ultrason cihazı, anne ve baba adaylarına bebeklerini doğmadan önce detaylı şekilde görme imkânı sunuyor. Yeni cihaz sayesinde, anne karnındaki bebeğin yüz ifadesinden cilt dokusuna, hareketlerinden gülüşüne kadar birçok ayrıntı izlenebilecek. Hem anne adaylarına duygusal bir deneyim yaşatan hem de sağlık alanında önemli avantajlar sunan 4D ultrason, erken teşhis ve tanı konularında da büyük kolaylık sağlayacak.

Son teknolojiyle gelen mucize! Anne baba adayları müjde: 4D ultrason ile anne karnında, bebeklerin gülüşü görülebilecek...

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde hizmete giren 4D Ultrason cihazları ile çok erken döneminde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabilecek.

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"İKİZ, ÜÇÜZ BEBEKLERİN GELİŞİMİ DE DAHA NET BİR ŞEKİLDE İZLENEBİLECEK"

Ayrıca diğer taraftan geleneksel 2 boyutlu ultrasonografide bebeğin el ve ayak parmaklarını tam anlamı ile değerlendirebilmek her zaman mümkün olmayabilir. Ense kalınlığı ölçümüyle görülen ‘mongolizm' (Down sendromu) 4D ultrason sayesinde 3. ayda taranabilmektedir. 4 boyutlu ultrasonlar ile çiftlerin ayrı bir mutluluk ve farklı bir heyecanla bekledikleri ikiz, üçüz bebeklerin gelişimi de daha net bir şekilde izlenebilecek.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Kolbaşı, Harakani Devlet Hastanesinde son teknolojilerin kullanıldığını ifade etti.

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DETAYLI ORGAN TARAMASI YAPILABİLECEK

Kolbaşı, "Son ve ileri teknoloji olarak bulunan 3 boyutlu ve hareketli 4 boyutlu özellikle bebeğin yüzünü görmemizi sağlayan detaylı organ taraması yapabildiğimiz ve detaylıca 4 boyutlu olarak her şeyine bakabildiğimiz bir ultrason çeşidi artık hastanemizde bir poliklinik odamızda hizmete girdi. Eskiden 2 boyutlu görüntüleme yapıyorduk artık 3 boyutlu, hareketli olarakta 4 boyutlu görüntüleme sağlıyoruz. Bu ultrason cihazı son teknoloji ve şuanda mevcut en ileri düzeydeki teknolojiye sahip bir cihaz" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Kolbaşı, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca'ya teşekkür etti.

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4. BOYUT ÖZELLİĞİ VAR

4D ultrason cihazı, normal ultrason özelliklerinin yanında, anne karnındaki bebekte son teknolojik özellikteki 3 boyut özelliği ile cinsiyet tayini, anne karnındaki bebekten biyopsi alabilme özelliği, yapay zeka desteği ile bebeğin boy, kilo ve gelişiminin hesaplanması, bebek kalp hızının otomatik ölçümü, genetik hastalıklarda görülebilecek organ anomalilerinin tespiti için tüm organların taramasını yapabilme ve 4. boyut özelliği ile hareketli bebeğin yüzünün resmini çıkarabilme özelliğine sahip.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Kars hamilelik ikiz bebek ultrason
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