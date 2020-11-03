Son zamanlarda kulağınız çınlıyorsa nedeni bu olabilir

COVID-19 pandemisi bir yandan milyonlarca insanın hastalanmasına yol açarken, henüz virüs ile temas etmemiş kişilerde de yoğun strese neden olabiliyor. Stres nedeniyle oluşan etkilerden bir tanesinin ise kulak çınlaması olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, “Covid-19 nedeniyle artan psikolojik etkenler birçok şikâyete yol açtı. Bunların başında tansiyon yüksekliği, kalp rahatsızlıkları, denge bozuklukları ve kulak çınlaması gibi tablolar geliyor. Çınlama birçok bilinen iç kulak hastalığının yanı sıra iç kulak damarlarından kaynaklanan hastalığın sonucu da belirir. Bu damarsal kökenli çınlamaların pandemiyle birlikte tetiklendiğini gösteren çalışmalar var” dedi. Bundan ayrı olarak günümüzde artan pandemi baskısının kısa vadede çözülemeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte toplumda ek sorunlara yol açtığını belirten Profesör Şerbetçioğlu “Önceden toplumumuzda eve kapanma döneminin kısa süreceği sanılırken, artık bu sürecin uzun süreceği anlaşıldı. Eve kapanma ve sosyal izolasyon, bizim gibi sosyalleşmeyi gelenek haline getirmiş Akdeniz toplumları için ağır psikolojik sıkıntılara yol açtı. Covid-19 nedeniyle özellikle yaşı ileri grupta giderek azalan sosyal görüşmeler hastalarda psikolojik etkenleri had safhaya çıkardı. Psikolojik sıkıntıyla artabilecek yakınmalar daha fazla görülmeye başlandı. Bunların başında tansiyon yüksekliği, kalp rahatsızlıkları, denge bozuklukları ve kulak çınlaması gibi tablolar geliyor” diye konuştu.

“HİPERTANSİYON DA ÇINLAMAYI ARTIRIYOR” Genellikle kulak çınlamasının altında damar hastalıklarının yattığına dikkati çeken Prof. Dr. Şerbetçioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Mesela çinko eksikliği kulak çınlamasının en önde gelen nedenlerindendir. B12 eksikliği hem dengeyi bozar hem de çınlamaya neden olur. Kansızlık veya aşırı kan hücresinin bulunması da çınlamaya neden olabilir. Eğer kulak çınlaması şikâyeti varsa önce bu tetkikler yaptırılmalı. Ancak bir hastada kalp rahatsızlığı varsa ya da tansiyonu yükseliyorsa kulak çınlaması da artabilir. O yüzden tansiyon yüksekliği ve çınlama ikisi bir arada bulunan hastaların özellikle kendilerine daha fazla özen göstermeleri gerektiği ortaya çıktı. Mega Medipol Hastanesi’nde yaptığım araştırmalara göre, pandemi döneminde kardiyolojiye başvuran hipertansiyon ve kalp hastası sayısı çok arttı. Kısaca pandemi hem tansiyon ve kalp rahatsızlıklarını yükseltti, hem kulak çınlamasını artırdı. Yalnız kalan ileri yaş grubundaki hastalar daha çok denge bozukluğu ve çınlama nedeniyle bu dönemde hastanelere başvurdu.”