HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

03.11.2023 16:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar ayları, özellikle kamp yapmayı sevenler için eşsiz güzellikler sunuyor. Sizler de rengarenk ağaçların arasında, kamp ateşi etrafında sevdiklerinizle vakit geçirmek istemez misiniz? Havaların belirsizliği sizleri korkutmasın, biraz hazırlık ile sürpriz yağmurlardan ve soğuyan havadan korunabilirsiniz. Sonbahar kampınızda yanınıza almanız gereken, hayat kurtarıcı olabilecek ürünleri sizler için derledik.

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Açık havada vakit geçirmenin en keyifli mevsimi sonbahar desek, yanılmış olmayız! Sonbaharda kalabalıktan uzak, huzur dolu vakit geçirebilir, göz alıcı sonbahar renkleri eşliğinde huzur bulabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki kamp yaparak! Kamp yaparken havanın günden güne nasıl değişebileceğini tahmin etmek zor olsa da, bavulunuzu akıllıca hazırlayarak her türlü hava koşuluna hazırlıklı olabilirsiniz. İşte, mükemmel ve rahatlatıcı bir sonbahar kampı için işinize yarayabilecek ekipmanlar!

1. Soğuyan havalardan korunmanız için: High Peak Nevada 2 Kişilik Kamp Çadırı

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sonbaharda kamp yapmayı planlıyorsanız yanınıza almanız gereken ilk ürün kamp çadırı. Kamp çadırınızı seçerken rüzgarlı ve yağışlı hava koşullarını göz önünde bulundurmanız korunaklı bir konaklama deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. High Peak Nevada 2 Kişilik Kamp Çadırı, 4 mevsim kullanabileceğiniz yağmur geçirmez özelliği ile hem eşyalarınızı hem sizi güvende tutar.

Ürünü İncele

2. Konforlu bir uyku sunacak: Jack Wolfskin 4'ü 1 Arada Örtü

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Esintili sonbahar gecelerinde sıcacık bir uyku çekmeyi kim istemez ki? Kamp planınız varsa yanınıza hem rahat edebileceğiniz hem sıcak tutan bir uyku tulumu almanızda fayda var. Jack Wolfskin 4'ü 1 arada örtü, sonbahar kamplarınızda sizi sıcacık tutar. Ürünün elyaf dolgusu sayesinde yatağınızı aratmayacak konforda kesintisiz uyuyabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. İçinizi ısıtacak: Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Güne sıcak bir kahveyle başlamak veya kamp ateşi etrafında sevdiklerinizle sıcak çikolata içmek kampınızı daha keyifli bir hâle getirebilir. Rüzgarlı sonbahar akşamlarında içeceğinizi sıcak tutmak zor olsa da kaliteli bir termos sayesinde bu sorunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, soğuk havalarda 5 saate kadar içeceğin sıcaklığını korur. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla ömür boyu garanti sunan bu termosu dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Karanlıkta yolunuzu bulun diye: SM Sunnimix 300 Lümen USB Şarj Edilebilir LED Kafa Lambası

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Kamp yaparken karanlıkta olmak korkutucu olabiliyor. Bu nedenle ister yürüyüşleriniz için ister çadırda eşyalarınızı daha kolay bulabilmek için yanınıza bir fener almanız işleri fazlasıyla kolaylaştırır. M Sunnimix 300 Lümen USB Şarj Edilebilir LED Kafa Lambası, ellerinizi rahat kullanabilme imkânı sunduğundan çoğu kampçının tercih ettiği bir ürün. Ayarlanabilir, yumuşak kayışı sayesinde konforlu kullanım sunar.

Ürünü İncele

5. Yağmura karşı hazırlıklı olun: Bruno Society Unisex Yağmurluk

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ister misiniz? Az kıyafetle gitmiş olduğunuz kampta ıslanmak hem keyfinizi kaçırabilir hem sizleri hastalanma riskiyle karşı karşıya getirebilir. Hazırlıklı olmak için yanınıza Bruno Society Unisex Yağmurluk'u alabilirsiniz. Ürün hafif kumaşı sayesinde az yer kaplar ve sizleri ani yağışlarda ıslanmaktan korur.

Ürünü İncele

6. Uzun yürüyüşlerinizin yardımcısı: Karrimor Kadın Bodmin Low 5 Ladies Weathertite Trekking ve Yürüyüş Ayakkabısı

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüş yapmak kampınız için keyifli bir aktivite olabilir. Fakat sonbaharda yağışlar nedeniyle yürüyüş yapmakta zorlanabilirsiniz. Böyle durumlara karşı yanınıza Karrimor Kadın Bodmin Low 5 Ladies Weathertite Trekking ve Yürüyüş Ayakkabısı alabilirsiniz. Üretiminde kullanılan teknoloji sayesinde su geçirmez bir yapıda olan ürün, ayağınızı hiç yormayacak. Yağmur çamur demeden uzun yürüyüşlerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Eşyalarınızı rahatlıkla taşıyın: FreeCamp Chibs Trekking Sırt Çantası

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Sağlam bir sırt çantası, kamp maceralarının temel ekipmanları arasında yer alır. FreeCamp Chibs Trekking Sırt Çantası; kolay taşınabilir olması, ayarlanabilir askıları ve geniş iç hacmi ile hemen hemen bütün eşyalarınızı tek bir çantada taşıyabilmenize imkân tanır. Su geçirmez özelliğiyle sonbahar kamplarında eşyalarınızı gönül rahatlığı ile ona emanet edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Lezzetli kamp yemekleriniz için: Reaque Kamp Tencere Seti

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Açık havada iyi pişmiş bir yemeğin tadını çıkarmak bir kamp gezisinin en önemli anlarından biri. Evde kullandığınız pişirme ekipmanlarını kampa götürmek hem fazla yer kaplayabilir hem ürünlerinizin zarar görmesine neden olabilir. Reaque Kamp Tencere Seti ile tencereden tavaya, çatal bıçaktan çaydanlığa kadar 14 parça ürünü küçük bir çantaya sığdırabilirsiniz. Hem hafif hem dayanıklı materyalden üretilen set ile serin sonbahar günlerinde sıcak yemeklerinizi afiyetle yiyebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Eşyalarınızı yağmurdan koruyun: Wadeo Kamp Çadırı Brandası

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Çadır brandaları özellikle sonbahar aylarında kamp yapanlar için vazgeçilmez ürünler arasında yer alır. Çok amaçlı kullanılabilen bu koruyucuları ister çadırınızın ister hamaklarınızın üstüne asabilirsiniz. Bu sayede kendinizi yağmura veya güneşe karşı korumuş olursunuz. Wadeo Kamp Çadırı Brandası, yanında gönderilen aparatları sayesinde kolayca kurulabilir. Yağışların kamp keyfinizi engellemesine izin vermeden açık havada vakit geçirebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Kamp ateşiniz sönmesin: Exbrith 10 adet Katlanabilir Alüminyum Rüzgar Koruması

Sonbahar kampı planlayanların mutlaka yanına alması gereken ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Esintili hava koşullarında dayanıklı bir ocak kullanmıyorsanız yaktığınız ateşin sönmemesi için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bu durum can sıkıcı olabileceği gibi vakit kaybetmenize neden olur. Exbrith 10 adet Katlanabilir Alüminyum Rüzgar Koruması hafif ve taşınabilir oluşunun yanı sıra ateşinizin korunmasını sağlar. Bu sayede yemeklerinizi rahatlıkla pişirebilir ve ateş etrafında uzun süre vakit geçirebilirsiniz.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Doğada leziz yemekler yapmanın yolu kaliteli kamp ocağından geçer

Doğada leziz yemekler yapmanın yolu kaliteli kamp ocağından geçer

 Sezon açıldı! Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Sezon açıldı! Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

 Kampta hayatınızı kurtaracak ateş yakma yöntemleriyle tanışın

Kampta hayatınızı kurtaracak ateş yakma yöntemleriyle tanışın

 Sonbaharda kamp yapmayı düşünenler için kullanışlı matlar

Sonbaharda kamp yapmayı düşünenler için kullanışlı matlar

 Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kamp kamp bıçağı kamp çadırı kamp ekipmanları kamp malzemeleri kamp masa sandalye kamp masası kamp ocağı kamp sandalyesi kamp yatağı
İş birliği İçerikleri
Dayanıklı, fonksiyonel, konforlu! Samsonite sırt çantasında indirim

Dayanıklı, fonksiyonel, konforlu! Samsonite sırt çantasında indirim

Ağırlık kaldırırken performansınızı artıracak en iyi ağırlık strapleri

Ağırlık kaldırırken performansınızı artıracak en iyi ağırlık strapleri

Sezona damgasını vuran UGG modellerini sizin için bir araya getirdik

Sezona damgasını vuran UGG modellerini sizin için bir araya getirdik

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Su israfına son veriyor, pratikliğiyle övgü topluyor

Çok satanlarda zirvede! Su israfına son veriyor, pratikliğiyle övgü topluyor

Ömür boyu garantili! En iyi Stanley termosları sizin için seçtik

Ömür boyu garantili! En iyi Stanley termosları sizin için seçtik

Tümünü Gör
Ömür boyu garantili! En iyi Stanley termosları sizin için seçtik

Ömür boyu garantili! En iyi Stanley termosları sizin için seçtik

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Tüy derdine son! Evcil hayvan sahipleri buna bayılıyor

Tüy derdine son! Evcil hayvan sahipleri buna bayılıyor

Hem ayaklarınızı yağmurdan koruyun hem şık olun!

Hem ayaklarınızı yağmurdan koruyun hem şık olun!

Saçlarınız yıpranmasın! İşte birbirinden etkili saç bakım ürünleri

Saçlarınız yıpranmasın! İşte birbirinden etkili saç bakım ürünleri

Sineklerden kurtulmak isteyenlere birbirinden kullanışlı sinek raketi tavsiyeleri

Sineklerden kurtulmak isteyenlere birbirinden kullanışlı sinek raketi tavsiyeleri

Tümünü Gör
Sineklerden kurtulmak isteyenlere birbirinden kullanışlı sinek raketi tavsiyeleri

Sineklerden kurtulmak isteyenlere birbirinden kullanışlı sinek raketi tavsiyeleri

Cilt lekelerine elveda! En iyi leke kremlerini sizin için seçtik

Cilt lekelerine elveda! En iyi leke kremlerini sizin için seçtik

Çamaşırlarınızı yumuşacık yapacak en iyi konsantre yumuşatıcılar

Çamaşırlarınızı yumuşacık yapacak en iyi konsantre yumuşatıcılar

İşte TikTok'ta trend olan o leziz makarna tarifi!

İşte TikTok'ta trend olan o leziz makarna tarifi!

Upuzun saçlara kavuşmanın hızlı yolu! Saç uzatan şampuanları sizin için seçtik

Upuzun saçlara kavuşmanın hızlı yolu! Saç uzatan şampuanları sizin için seçtik

Minik dostlarınızı sevindirin! İşte en iyi otomatik mama kapları

Minik dostlarınızı sevindirin! İşte en iyi otomatik mama kapları

Tümünü Gör
Benzer Gezi Seyahat İçerikleri
Gittiğiniz ülkelerdeki priz sorununu çözecek seyahat adaptörleri

Gittiğiniz ülkelerdeki priz sorununu çözecek seyahat adaptörleri

Sonbaharda kamp yapmayı düşünenler için kullanışlı matlar

Sonbaharda kamp yapmayı düşünenler için kullanışlı matlar

Arabanızın bagajını korumak için tercih edebileceğiniz en iyi bagaj havuzları

Arabanızın bagajını korumak için tercih edebileceğiniz en iyi bagaj havuzları

Araç içi temizliğe önem verenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi araç içi süpürgeler

Araç içi temizliğe önem verenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi araç içi süpürgeler

İster kampta ister günlük işlerde kullanabileceğiniz en iyi kafa lambaları

İster kampta ister günlük işlerde kullanabileceğiniz en iyi kafa lambaları

İster motosikletiniz ister bisikletiniz için tercih edin! İşte en iyi gidon çantası modelleri

İster motosikletiniz ister bisikletiniz için tercih edin! İşte en iyi gidon çantası modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Siirt'te feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti, otomobil yandı

Devrilen araç alev aldı! 6 kişi hayatını kaybetti

Saç saça baş başa kavga daha da büyüdü! Genç kızların silahlı kavgası

Saç saça baş başa kavga daha da büyüdü! Genç kızların silahlı kavgası

Sürücünün kontrolünden çıktı! Kapalı kasa minibüs park halindeki kamyona çarptı

Şişli'de kaza! 'Birden bire bomba gibi bir ses patladı'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in arızası sona erdi!

Sabiha Gökçen'de arıza giderildi!

Yıllarca 'köy ağası'sının istismarına maruz kaldı! Şikayetçi olmayan annenin 'ağa'yla ilişkisi çıktı

Yıllarca 'köy ağası'sının istismarına maruz kaldı! Şikayetçi olmayan annenin 'ağa'yla ilişkisi çıktı

Darbedilen kadına yardım ederken yaralandı! Attığı yumruk için ceza aldı

Kocaeli'nde darp edilen kadına yardım etmek isterken yaralandı!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.