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Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

27.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar ve kış aylarında karşımıza çıkacak makyaj trendlerini biliyor musunuz? Cevabınız "Hayır." ise endişelenmenize gerek yok. Makyaj yapmayı severler için sezona damgasını vuracak trendleri inceledik. Siz de sezonun makyaj trendlerini ve bu trendlere uyum sağlamak için hangi ürünleri almanız gerektiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz!

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Sonbahar ve kış aylarını ele geçirecek makyaj trendleri epey iddialı. Bu sezon ışıltılı göz makyajları, ciltte kullanılan makyaj taşları, kusursuz görünen canlı ve parlak ciltler, siyah dudaklar, koyu renkli buğulu bakışlar, neon eyeliner ve her zaman olduğu gibi dolgun kirpikler ile bolca karşılaşacağız. Peki, bu makyaj trendlerini uygularken hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Öyleyse gelin, en doğru ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Kusursuz görünen bir cilt için: L'Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

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Kusursuz makyajın temeli, işe pürüzsüz ve nemli görünen bir cilt ile başlamak. 24 saat boyunca kalıcı etkisi ile cildinizi kusursuz görünüme kavuşturan L'Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten, geniş renk skalası ile cildinizde doğal bir bitiş yakalamayı başarır. İçeriğinde bulunan hyalüronik kompleks ile cildinizi nemlendiren ürün sayesinde daha genç görünmek ister misiniz?

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2. Işıltılı görünmek isteyenlere: TheMatter Vücut Ve Yüz Sticker Euphoria Makyaj Taşı Yapışkan Yüz Taşı Festival Taşı Kristal Yüz Taşları

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Bu sezon özel günlerde ışıl ışıl parlayan bir görünüm moda olacak. Siz de sonbahar ve kış makyaj trendlerine uyum sağlamak için TheMatter Vücut Ve Yüz Sticker Euphoria Makyaj Taşı Yapışkan Yüz Taşı Festival Taşı Kristal Yüz Taşları'nı tercih edebilirsiniz. İster göz ister dudak ve cilt makyajınızı bu taşlar ile süsleyerek kusursuz bir görünüm yakalamaya hazır olun!

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3. Öne çıkan sonbahar ve kış renkleri: Maybelline New York The Nudes Far Paleti

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Sonbahar ve kış makyajı denildiğinde bu sezon toprak tonları ön plana çıkıyor. Maybelline New York The Nudes Far Paleti buğulu ve keskin bakışlar kazanmanıza yardımcı olurken aynı zamanda gün boyu devam eden kalıcı bir etki sunuyor. Tek palette birbirinden güzel 12 özel renk sunan far paletini aplikatörü sayesinde kolayca uygulayabilirsiniz.

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4. Uzun ve dolgun kirpikler revaçta: L'Oreal Paris Telescopic Maskara

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Her sene olduğu gibi bu sene de kış makyaj trendlerinde uzun ve dolgun kirpikler ön planda. L'Oreal Paris Telescopic Maskara ile kusursuz görünen dolgun kirpiklere kavuşmak son derece kolay. Plastik fırça yapısı sayesinde kirpiklerinizi topaklanma yapmadan tek tek ayıran ve belirginleştiren bu maskara ile takma kirpik etkisini yaşamaya ne dersiniz?

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5. Parlak görünen ciltler de trendler arasında: Essence Choose Your Glow Highlighter Paleti

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Parıltılı ciltler ve makyaj bitişleri, bu sezon sıklıkla karşılaşacağımız trendlerden bir diğeri. Essence Choose Your Glow Highlighter Paleti ile kendinizi âdeta bir masal perisi gibi hissedebilirsiniz. Zengin içeriği ve doğal bazları sayesinde cildinizi besleyen ürün, ışıl ışıl görünmenizi sağlayacak. Üç farklı renk seçeneğiyle beğeninizi kazanacak paleti denemeye ne dersiniz?

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6. Vamp bir görünüm için: KIKO Ruj - Velvet Passion Matte Lipstick - 325

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Bu senenin makyaj trendlerinden biri simsiyah dudaklar.KIKO Ruj - Velvet Passion Matte Lipstick - 325 ile kusursuz siyahlıkla mat dudaklara kavuşabilirsiniz. Kremsi dokusuyla dudağınıza kolayca uygulayabileceğiniz ürün, dudaklarınızda yumuşacık bir his bırakır. Uzun süre kalıcı etkisiyle tazelemeye gerek bırakmayan ruj ile tanıştıktan sonra diğerlerini rafa kaldıracağınızı düşünüyoruz!

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7. Lekesiz ve kusursuz bir görünüm sunan: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 01 Light

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 01 Light, makyajınızı daha temiz ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturmak için makyaj çantanızda mutlaka bulundurmanız gereken ürünler arasında yer alıyor. 10 farklı renk seçeneği ile cildinize en uyumlu görünümü yakalamayı başaran kapatıcı; aydınlık, pürüzsüz ve tazelenmiş görünüm yaratarak makyajınıza mükemmel bir dokunuş yapıyor.

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8. Canlı ve dinamik görünüm: Pastel Profashıon Krem Allık 45

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Kusursuz bir makyajın olmazsa olmazları arasında bulunan Pastel Profashıon Krem Allık 45, bu sezon makyaj çantanızda kurtarıcı bir rol üstlenecek. Pürüzsüz ve mükemmel bir dokunuşla makyajınızı ortaya çıkaran ürün, cildinizde ağırlık yapmaz. Daha genç, dinamik, pürüzsüz ve canlı bir cilt görünümü sunar. Ayrıca cildinizle tamamen bütünleşerek yokmuş gibi bir his yaşatır.

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9. Dolgun kaşlar bu sezon da çok moda: Golden Rose Eyebrow Styling Kit 03 Deep Brown

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

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Geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezon da kalın ve dolgun görünen kaşlar moda. Golden Rose Eyebrow Styling Kit 03 Deep Brown ile kaşlarınızı doldurarak kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz. Kaşları şekillendirirken aynı zamanda belirginleştiren ürün setinin içerisinde bulunan kaş tarama fırçası ve cımbız ile kaşlarınızın güzelliğini ortaya çıkarın!

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10. İddialı ve dikkat çekici bir görünüm: Tikatti True Color 6 Renkli Neon Fırçalı Eyeliner

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

Bu sezonun en çarpıcı makyaj trendi, neon renkli eyeliner uygulamaları olabilir. Tikatti True Color 6 Renkli Neon Fırçalı Eyeliner ile iddialı bakışlar yakalarken sezon trendlerine de ayak uydurabilirsiniz. Suya dayanıklı eyeliner, cilde uygulandıktan sonra uzun süre boyunca kalıcılığını devam ettirir. Altı farklı renk seçeneği ile makyaj çantanıza yenilikçi bir dokunuşta bulunan ürüne bayılacaksınız, bizden söylemesi!

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