Mynet Kadın takipçilerinin severek kullandığı favori kişisel bakım ürünleri

"Tek kelimeyle mükemmel bir maskara. Gür ve uzun kirpiklerim var, bu yüzden kirpiklerim birbirine çok yapışır ama bunda öyle bir sorun olmadı incecik plastik ve esnek bir fırçası var, alt kirpiklere uygulaması da cok kolay oluyor böylece. Ve en önemlisi saatlerce gözümde kaldı asla akma yapmadı."