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Mynet Kadın takipçilerinin severek kullandığı favori kişisel bakım ürünleri

24.10.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takipçilerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Bu yüzden Mynet Kadın Instagram sayfamızdaki kullanıcılarımıza severek kullandıkları kişisel bakım ürünlerini sorduk. Gelen yanıtları teker teker inceledik, her kategori için en sevilen ürünleri belirledik ve öneriler doğrultusunda bir seçki oluşturduk! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin severek kullandığı favori kişisel bakım ürünleri...

Mynet Kadın takipçilerinin severek kullandığı favori kişisel bakım ürünleri

Mynet kadın takipçilerimizin daha bitirmeden stokladığı, kirpikleri tek tek ayırıp belirginleştiren favori maskaralarını, daha canlı ve genç bir görünüm sunan göz kapatıcılarını, "Bu olmazsa yapamam" dediği favori saç şekillendiricilerini, imza parfümlerini, ciltlerinin sağlıkla ışıl ışıl parlamasını sağlayan nemlendirici kremlerini, düzenli kullanımla ciltteki lekeleri ve pürüzleri en aza indirgeyen cilt bakım serumlarını, UV ışınlarına kalkan olan güneş kremlerini, saçlarını ışıl ışıl parlatan, güçlendiren, neme doyuran ve uzamasına yardımcı olan favori şampuan ve saç bakım yağlarını öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

1. Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum

Adsız tasarım - 2022-10-24T182644.562

Kullanıcı yorumları:

  • "Sonuna kadar beş yıldızı hak eden bir ürün. Cildimin hiç bu kadar rahatlayıp ferahladığını hissetmemiştim. İlk kullanımda çevremden güzel dönüşler aldım anında etki gösterdi. Ayrıca cildi mükemmel parlatıyor, nemlendiriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Cildinizi daha çok seveceksiniz."

  • "Ürün bir kaç kullanımda etkisini gösterdi. Gece temiz cilde uyguluyorum. Sabah ışıltılı ve yumuşak bir cilt. Ben memnun kaldım. Bitmeden sipariş vereceğim."
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2. Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem

Adsız tasarım - 2022-10-24T182009.320

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir ürün, ilk defa bir kapatıcıya bu kadar aşık oldum. Ben buğday tenliyim 01 numarasını aldım. Göz altı morluğumu kapattı ve canlı duruyor. Asla sırıtmıyor. Tek başına bile kullanılabilir."

  • "Kapatıcılığı yüksek olmasına rağmen diğer concealerlar gibi yoğun görüntü vermiyor, doğal duruyor. Güzel bir şekilde ciltle bütünleşiyor. Harika bir ürün."
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3. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Adsız tasarım - 2022-10-24T182611.326

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir kapatıcı. Tam rengi tutturamam diye tereddüt ettiğim için almakta kararsız kalmıştım. Bu zamana kadar almadığım için pişmanım. Buğday tenliyim ve kullandığım zaman hiç sırıtmadı. Çok memnunum. Bittikçe alacağım."

  • "Günlük kullanım için çok uygun olan bir kapatıcı. Bitmeden sürekli stokladığım vazgeçilmezim."
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4. Missha Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu SPF50+/PA+++ 50ml APIEU Pure Block Tone-Up Sun Base

Adsız tasarım - 2022-10-24T182254.893

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir güneş kremi. Yapısı çok güzel, yağlı hissi bırakmıyor. Aydınlık bir cilt sağlıyor. Teşekkür ederim Missha."

  • "100 üzerinden 100. Harika bir güneş kremi. Daha once başka marka kullanıyordum ama artık favori ürünüm oldu. Mis gibi de kokuyor, bayıldım."
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5. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 - Onarıcı Bakım Kremi

Adsız tasarım - 2022-10-24T182542.301

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünü, gece yatmadan önce yüzümü La Roche Posay yüz temizleme jeliyle yıkadıktan sonra kullanıyorum. Sorunlu bir cildim var ve bu ürün sayesinde izlerimde azalma var. Yüzüme aydınlık kattı. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hatta bir tane daha aldım, stokladım."

  • "Güzel besleyici, onarıcı bir krem. Güneş sonrası cildimi toparlamak için gece yatmadan sürüyorum. Yüzümü bayağı toparladı. Yoğun bir krem olması yanıltmasın, emilimi hızlı."
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6. L'Oreal Paris Telescopic Maskara

Adsız tasarım - 2022-10-24T181923.591

Kullanıcı yorumları:

  • "Tek kelimeyle mükemmel bir maskara. Gür ve uzun kirpiklerim var, bu yüzden kirpiklerim birbirine çok yapışır ama bunda öyle bir sorun olmadı incecik plastik ve esnek bir fırçası var, alt kirpiklere uygulaması da cok kolay oluyor böylece. Ve en önemlisi saatlerce gözümde kaldı asla akma yapmadı."

  • "Kaç yıldız verilebilir daha bilmiyorum kirpikleriniz az, kısa ve seyrek ise asla asla kaçırmayın ben indirimde üç tane aldım."
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7. DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler

Adsız tasarım - 2022-10-24T182027.674

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok güzel bir ürün, biraz pahalı ama saçları yıpratmaması ve kolaylığı için uzun zamandır düşünüp sonunda aldım. İlk denememde bile çok güzel oldu ki alıştıkça daha kolay ve daha etkili kullanacağıma inanıyorum. Kutusu da çok şık."

  • "Öncelikle beklentinizi belirlemelisiniz. Eğer düzleştirmekse orta, mükemmel buklelerse süper diyebilirim. Eliniz alıştıktan sonra 10-15 dakikada kuaförden çıkmış gibi bir saç elde edebilirsiniz. Sesi bir saç kurutma makinasına kıyasla az."
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8. Giorgio Armani Si EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2022-10-24T182119.112

Kullanıcı yorumları:

  • İnanılmaz güzel bir kokusu var. Bence akşam için daha uygun fresh ama sexy bir koku olduğunu düşünüyorum. Boyutu 30 ml baktığınızda küçük ama şişesinden dolayı içi bayağı dolu gibi görünüyor. Bence kaçırmamalısınız."

  • "Bayılıyorum bu kokuya. İmza yapılır. Akşam sıktım ertesi gün öğlen hala kokusunu alabiliyorum. Son derece kalıcı ve performanslı orjinallik tedirginliği yaşamamak için kendi mağazasından satın alıyorum."
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9. La Roche Posay Anthelios Spf 50+ Yağlı Ciltler için Renkli Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi

Adsız tasarım - 2022-10-24T182714.047

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok çok güzel, yıllardır güneş kremi sürmeye üşenen bir insandım her gün sürer oldum, fondöten - bb krem sürmeye de gerek kalmıyor."

  • "Güneş kremi denince aklıma gelen tek marka. Çok memnunum yıllardır kullanıyorum."
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10. Elseve Hydra [hyaluronic] Nem ile Dolgunlaştıran Serum

Adsız tasarım - 2022-10-24T182521.364

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün aldığım günden beri vazgeçilmezim oldu. Saçım hem ıslak hem kuruyken kullanıyorum ve gözle görülür bir şekilde parlaklık veriyor. Saçım yumuşacık olup daha dolgun görünüyor. Ürünü kullandığımdan beri saçımı şekillendirmeme gerek kalmadan doğal haliyle duruyorum."

  • "Hayatımda kullandığım en iyi saç serumu. Saçlarım aşırı işlem görmüş. Nemli saçıma uyguladım ve anında etki etti. Kuruttuktan sonra yumuşacık oldu. Sanki kuaförden yeni çıkmışım gibi dolgun canlı parlak saçlarım oldu . Mükemmel bir ürün."
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11. CeraVe Nemlendirici Krem Kuru Ciltler İçin

Adsız tasarım - 2022-10-24T182447.249

Kullanıcı yorumları:

  • Alıp alabileceğiniz en güzel krem bence bu. Şu an retinol tedavisi görüyorum; cildimde ne kuruluk yaşıyorum ne hassasiyet, sadece çok kırmızı. Ama bundan önce çok ağrılı süreçler geçirdim, çok memnun kaldım. Kuru ciltler bayılacaktır."

  • "Uzun süre kullanılabilecek bir ürün. Ciltte yağlı his bırakmıyor, yumuşacık yapıyor."
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12. Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2022-10-24T182143.459

Kullanıcı yorumları:

  • "Tek kelime ile harika bir parfüm. O kadar kalıcı ki gün boyu değil ertesi gün bile etkisini gösteriyor. Muazzam. Şişesi de çok şık."

  • "Valla bildiğim, sevdiğim ve tenime çok uyan bir koku. İlk defa almıyorum, biraz ağır. Ben üç fıs sıkıyorum iki gün kokuyorum."
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13. Pantene Doğal Sentez Saç Bakım Serum Argan Yağ Elixir

Adsız tasarım - 2022-10-24T182207.995

Kullanıcı yorumları:

  • "İyi ki almışım. Normalde saçlarım çok sertti ama bu yağı bir aydır her duştan sonra düzenli olarak kullanıyorum ve bu yağ sayesinde saçlarım yumuşacık oldu. Stok yapmak için altı tane almıştım. Etkili sonuç için düzenli kullanımı tavsiye ederim."

  • "Severek kullanıyorum. Saçlarım yumuşacık, ipek gibi oluyor. Her duştan sonra uyguluyorum. Kokusu muhteşem ve hızlıca saçları uzatıyor."
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14. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Adsız tasarım - 2022-10-24T181856.437

Kullanıcı yorumları:

  • "Sen mükemmelsin. Tek kelimeyle bu. İndirimdeyken aldım bir de. Zaten övememe gerek yok. Bilen bilir. Bilmeyenler de keşfetmeli. Ben severek kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum."

  • "Her zaman severek kullandığım bir maskara, kıvrım ve hacim olarak aşırı iyi bir ürün."
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15. Braun Satin Hair 7 Iontec St710 Saç Düzleştirici

Adsız tasarım - 2022-10-24T182051.085

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünü iki üç ay önce bir arkadaşımda görüp aldım ve hiç pişman değilim. Saçı yıpratmıyor, iontec sayesinde canlı duruyor ve çabuk ısınıyor. Saçım gür, kalın telli ve uzun olmasına rağmen 10-15 dakikada çok güzel düzleştiriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum, alan pişman olmaz."

  • "Mükemmel bir düzleştirici, 13 yıldır kullanıyorum. Sorunsuzdur.Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz."
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16. OGX Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Sülfatsız Şampuan

Adsız tasarım - 2022-10-24T182355.602

Kullanıcı yorumları:

  • "Yıllardır kullandığım şampuan. Ne zaman farklı bir şampuana geçsem saçlarımın yorulduğunu hissedip tekrar bunu kullanıyorum. İndirime de girince stokluyorum."

  • "Benim canım şampuanım. İndirimde mutlaka stok yapıyorum. Saçlarım ışıl ışıl ve yumuşacık oluyor ve çok kolay şekil alıyor."
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17. Luv it! Centella Özlü Serum

Adsız tasarım - 2022-10-24T182420.991

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok beğendim, favori serumum oldu. Cildimi çok güzel onarıyor, sadece bir kaç günde bile fark yarattı."

  • "Piyasadaki uygun fiyatlı, en iyi cilt bariyer onarıcı serumu diyebilirim. Asit rutinimden sonraki günlerde kullanıyorum hemen emiliyor."
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18. Gliss Schwarzkopf Gliss Bio-Tech Güçlendirici Şampuan

Adsız tasarım - 2022-10-24T182230.605

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok beğendim, çok güzel. Kepek ve kaşıntı yapmıyor."

  • "Kokusu aşırı iyi. Saçı yumuşacık yapıyor. Boyu da normal yani. Süper."
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