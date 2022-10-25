Mynet Kadın takipçilerinin severek kullandığı favori kişisel bakım ürünleri

Mynet kadın takipçilerimizin daha bitirmeden stokladığı, kirpikleri tek tek ayırıp belirginleştiren favori maskaralarını, daha canlı ve genç bir görünüm sunan göz kapatıcılarını, "Bu olmazsa yapamam" dediği favori saç şekillendiricilerini, imza parfümlerini, ciltlerinin sağlıkla ışıl ışıl parlamasını sağlayan nemlendirici kremlerini, düzenli kullanımla ciltteki lekeleri ve pürüzleri en aza indirgeyen cilt bakım serumlarını, UV ışınlarına kalkan olan güneş kremlerini, saçlarını ışıl ışıl parlatan, güçlendiren, neme doyuran ve uzamasına yardımcı olan favori şampuan ve saç bakım yağlarını öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin!
Kullanıcı yorumları:
"Sonuna kadar beş yıldızı hak eden bir ürün. Cildimin hiç bu kadar rahatlayıp ferahladığını hissetmemiştim. İlk kullanımda çevremden güzel dönüşler aldım anında etki gösterdi. Ayrıca cildi mükemmel parlatıyor, nemlendiriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Cildinizi daha çok seveceksiniz."
Kullanıcı yorumları:
"Harika bir ürün, ilk defa bir kapatıcıya bu kadar aşık oldum. Ben buğday tenliyim 01 numarasını aldım. Göz altı morluğumu kapattı ve canlı duruyor. Asla sırıtmıyor. Tek başına bile kullanılabilir."
Kullanıcı yorumları:
"Harika bir kapatıcı. Tam rengi tutturamam diye tereddüt ettiğim için almakta kararsız kalmıştım. Bu zamana kadar almadığım için pişmanım. Buğday tenliyim ve kullandığım zaman hiç sırıtmadı. Çok memnunum. Bittikçe alacağım."
Kullanıcı yorumları:
"Harika bir güneş kremi. Yapısı çok güzel, yağlı hissi bırakmıyor. Aydınlık bir cilt sağlıyor. Teşekkür ederim Missha."
Kullanıcı yorumları:
"Ürünü, gece yatmadan önce yüzümü La Roche Posay yüz temizleme jeliyle yıkadıktan sonra kullanıyorum. Sorunlu bir cildim var ve bu ürün sayesinde izlerimde azalma var. Yüzüme aydınlık kattı. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hatta bir tane daha aldım, stokladım."
Kullanıcı yorumları:
"Tek kelimeyle mükemmel bir maskara. Gür ve uzun kirpiklerim var, bu yüzden kirpiklerim birbirine çok yapışır ama bunda öyle bir sorun olmadı incecik plastik ve esnek bir fırçası var, alt kirpiklere uygulaması da cok kolay oluyor böylece. Ve en önemlisi saatlerce gözümde kaldı asla akma yapmadı."
Kullanıcı yorumları:
"Çok güzel bir ürün, biraz pahalı ama saçları yıpratmaması ve kolaylığı için uzun zamandır düşünüp sonunda aldım. İlk denememde bile çok güzel oldu ki alıştıkça daha kolay ve daha etkili kullanacağıma inanıyorum. Kutusu da çok şık."
Kullanıcı yorumları:
İnanılmaz güzel bir kokusu var. Bence akşam için daha uygun fresh ama sexy bir koku olduğunu düşünüyorum. Boyutu 30 ml baktığınızda küçük ama şişesinden dolayı içi bayağı dolu gibi görünüyor. Bence kaçırmamalısınız."
Kullanıcı yorumları:
"Çok çok güzel, yıllardır güneş kremi sürmeye üşenen bir insandım her gün sürer oldum, fondöten - bb krem sürmeye de gerek kalmıyor."
Kullanıcı yorumları:
"Ürün aldığım günden beri vazgeçilmezim oldu. Saçım hem ıslak hem kuruyken kullanıyorum ve gözle görülür bir şekilde parlaklık veriyor. Saçım yumuşacık olup daha dolgun görünüyor. Ürünü kullandığımdan beri saçımı şekillendirmeme gerek kalmadan doğal haliyle duruyorum."
Kullanıcı yorumları:
Alıp alabileceğiniz en güzel krem bence bu. Şu an retinol tedavisi görüyorum; cildimde ne kuruluk yaşıyorum ne hassasiyet, sadece çok kırmızı. Ama bundan önce çok ağrılı süreçler geçirdim, çok memnun kaldım. Kuru ciltler bayılacaktır."
Kullanıcı yorumları:
"Tek kelime ile harika bir parfüm. O kadar kalıcı ki gün boyu değil ertesi gün bile etkisini gösteriyor. Muazzam. Şişesi de çok şık."
Kullanıcı yorumları:
"İyi ki almışım. Normalde saçlarım çok sertti ama bu yağı bir aydır her duştan sonra düzenli olarak kullanıyorum ve bu yağ sayesinde saçlarım yumuşacık oldu. Stok yapmak için altı tane almıştım. Etkili sonuç için düzenli kullanımı tavsiye ederim."
Kullanıcı yorumları:
"Sen mükemmelsin. Tek kelimeyle bu. İndirimdeyken aldım bir de. Zaten övememe gerek yok. Bilen bilir. Bilmeyenler de keşfetmeli. Ben severek kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum."
Kullanıcı yorumları:
"Ürünü iki üç ay önce bir arkadaşımda görüp aldım ve hiç pişman değilim. Saçı yıpratmıyor, iontec sayesinde canlı duruyor ve çabuk ısınıyor. Saçım gür, kalın telli ve uzun olmasına rağmen 10-15 dakikada çok güzel düzleştiriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum, alan pişman olmaz."
Kullanıcı yorumları:
"Yıllardır kullandığım şampuan. Ne zaman farklı bir şampuana geçsem saçlarımın yorulduğunu hissedip tekrar bunu kullanıyorum. İndirime de girince stokluyorum."
Kullanıcı yorumları:
"Çok beğendim, favori serumum oldu. Cildimi çok güzel onarıyor, sadece bir kaç günde bile fark yarattı."
Kullanıcı yorumları:
"Çok beğendim, çok güzel. Kepek ve kaşıntı yapmıyor."