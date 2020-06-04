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Sony PlayStation 5 etkinliği için değişiklik yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 5 etkinliğini ABD'deki George Floyd protestoları nedeniyle ertelemişti. Erteleme sonrası merak edilen ''PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak?'' sorusuna Sony'den yanıt geldi. Sony'e göre PS5 etkinliği çok yakında.

Sony PlayStation 5 etkinliği için değişiklik yaptı!

PlayStation 5 ile her şey yolunda gitseydi bu gece tanışacaktık. Ancak hiçbir şey yolunda gitmedi ve ABD'nin Minneapolis kentinde yaşanan bir olay tüm dünyayı sarstı. Bir polis memuru, George Floyd adındaki siyahi bir vatandaşın boğazına tam 8 dakika 46 saniye boyunca dizini bastırdı ve boğularak ölümüne sebep oldu.

Bu olay sonrası ABD'de George Floyd protestoları başladı. Birçok kentte sokaklar protestocularla doldu taştı ve çeşitli mağazalar yağmalandı. Yaşanan olaylar, Sony'e de geri adım attırdı ve bu gece düzenlenecek PlayStation 5 etkinliği iptal edildi. Ancak akıllarda ise tek bir soru kaldı; PlayStation 5 etkinliği ne zaman düzenlecek? Sony'den ise bu konuda bir açıklama yapıldı ve PS5 etkinliğinin tarihi güncellendi.

SONY PLAYSTATİON 5 ETKİNLİĞİNİN VİDEOSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

PlayStation 5 etkinliği için bir duyuru videosu yayınlayan Sony, videonun açıklama kısmında bazı değişiklikler yaptı. Sony yaptığı değişiklik ile videonun açıklama kısmına ''Güncellendi: Bu etkinlik ertelendi.'' ibaresini ekledi. Fakat eklenen tek ibare bu değildi. Sony söz konusu etkinlik için ''Yakında yeni bir tarihle iletişime geçeceğiz'' ibaresi de koyarak PlayStation 5 için düzenlenecek etkinliğin yakın bir zamanda duyurulacağını işaret etti. Peki bu ne anlama geliyor?

PlayStation 5

Sony, kesin tarihi duyurmak için protestoların bitmesi bekliyor gibi görünüyor. Ancak ABD'den gelen haberler pek iç açıcı değil. Bu yüzden Sony PS5 etkinliğini Haziran ayının ortasından sonra gerçekleştirebilir.

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