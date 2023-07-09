Sopalarla saldırıp hastanelik ettiler! Maskeli saldırganlar tutuklandı

Doğubayazıt ilçesi Burhan Dumlu Caddesi’nde, 7 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, ellerinde sopa ve yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan 1'i markete, diğeri de kafeye girdi. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü.

Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de maskeli saldırganlar tarafından darbedildi.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

4 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan, olaya karışanları arayan polis 5 şüpheliyi sopalarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Saldırı anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Polisin olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

(DHA)

