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'Sopalı' tedavi hayrete düşürmüştü! Skandalları bitmedi: Yıllar önce deve idrarı içti, şimdi de otel ve araçlarda buluşuyor

07.08.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen, kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak'ın sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçenlerle farklı noktalarda buluşarak sözde tedavisine devam ettiği öğrenildi. Sözde şifacının yıllar önce de devenin idrarını demir bir kaba koyarak içtiği görülürken, idrarlı tedaviyi başkalarına uyguladığı da düşünülüyor.

'Sopalı' tedavi hayrete düşürmüştü! Skandalları bitmedi: Yıllar önce deve idrarı içti, şimdi de otel ve araçlarda buluşuyor

Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen Mala Ali Kürdistani, sözde tedavisini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden İstanbul'da kaydettiği videolarını paylaşıp, hesaplar üzerinden randevu vermeyi sürdürüyor.

OTEL VEYA ARAÇTA BULUŞUYOR

Son paylaştığı videoda ise 'Various video messages from Turkish İstanbul' yani 'İstanbul'dan çeşitli mesajlar' yazması dikkat çekti. Videoda uzun süredir kullandığı 'Mala Ali Kürdistani' ismini de değiştirerek kendisine 'Dr. Ali Mahmud Hasan' dediği görüldü. Kalak'ın, sosyal medya üzerinden çok sayıda isim kullandığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre ofisinin mühürlenmesinin ardından Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavilerini dışarıda sürdürdüğü, sosyal medya üzerinden randevulaştıktan sonra sözde tedaviyi olmak için gelen kişilerle araçta ve otelde buluştuğu ifade edildi.

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Mala Ali Kürdistani'nin 'sopalı tedavi' için randevu oluşturduğu telefon numaralarına DHA ulaştı. Kürdistani'nin asistanlarının çok temkinli davrandığı dikkat çekti. Arayanları Kürdistani'nin yönlendiren bir kişi DHA muhabirine "Hoca şu anda burada İstanbul'da. Başakşehir'de şu an kimse yok, randevu alanları tedavi etmeye devam ediyor. Randevu defteri var. O defterde ismi olmayanlar hoca tarafından bakılmıyor. Hoca İstanbul'da bazen gelenlere bakıyor, randevu olsa kesin bakar, randevu yoksa bakmaz" dedi.

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''ŞİFA'' İÇİN DEVE İDRARI İÇTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Kürdistani'nin yıllar önce, sosyal medya üzerinden bir deve ile çektiği video ortaya çıktı. Videoda devenin idrarını demir bir kaba koyarak, bir başka sıvı ile karıştırdığı, ardından da o idrarı içtiği görüldü. İdrarlı tedaviyi başkalarına uyguladığı da düşünülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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