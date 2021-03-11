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Sosyal medya Abdurrahman Çığ olayını konuşuyor! Anlattıkları Palu Ailesi'ni hatırlattı

11.03.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya Abdurrahman Çığ olayını konuşuyor! Anlattıkları Palu Ailesi'ni hatırlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Abdurrahman Çığ olayı sosyal medyanın gündemine oturdu. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye’nin bir dönem çok konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı.

Abdurrahman Çığ (40), 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi. Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi.

İddiaların odağındaki ismin ilk vukuatı da olmadığı öğrenildi. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı öğrenildi. Enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.

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Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman’ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Genç adamı Afyon’da bir hocaya götüren İsa Akman’ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı iddia edildi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon’da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi.

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