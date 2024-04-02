Sosyal medya Babacan'ın tutmayan öngörüsünü konuşuyor! CHP sözleri gündem oldu: Olmaz dediği her şey oldu

31 Mart seçimleri sona erdi ancak yankıları gündem belirlemeye devam ediyor. CHP'nin birinci parti olarak bir ilki gerçekleştirdiği seçimlerin ardından geçen sene siyasilerce söylenen sözler mercek altına alındı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın konuk olduğu bir programda CHP için kullandığı ifadeler ise tekrar gündeme getirildi.

"BU ÜLKE ÖYLE BİR ÜLKE Mİ"

2023'teki 14 Mayıs seçimlerinde DEVA Partili adaylar CHP listelerinden seçime girmiş ve bunun sonucundan Meclis'e milletvekili sokabilmişlerdi. Bu durumun kamuoyunda çok eleştirilmesi üzerine Babacan, CHP'nin tek başına seçim kazanamayacağını 'bu ülkenin öyle bir ülke olmadığı'nı belirtti. Yerel seçimleri de gündemine alan Babacan, CHP'yi kastederek, "İşte yerel seçim geliyor. Hadi desinlerki İstanbul'da Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"HADİ DESİNLERKİ KENDİ ADAYIMIZLA KAZANACAĞIZ"

Babacan'ın öngörülerinin tamamının çıkmaması üzerine bu sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Babacan'ın o dönem katıldığı programda kullandığı ifadeler;

"Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. Ya işte yerel seçim geliyor. Hadi desinlerki İstanbul'da Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız."







