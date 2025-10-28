KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Sosyal medya baskısı estetik kaygısını artırdı! Botoks 15 yaşa kadar düştü: 'Kişilik bozukluğuna dönüşüyor'

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, son yıllarda 15 yaşa kadar düşen botoks uygulamalarının ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğini belirterek, erken yaşta yapılan estetik müdahalelerin ilerleyen dönemlerde cilt hastalıklarını artırabileceği uyarısında bulundu. Sosyal medyada yayılan “mükemmel görünme” baskısının özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Sosyal medya baskısı estetik kaygısını artırdı! Botoks 15 yaşa kadar düştü: 'Kişilik bozukluğuna dönüşüyor'
  1. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Başak Yalçın, küçük yaşlarda kozmetik ürün kullanımı ve "botoks" uygulamalarının arttığını, bunun sonucunda cilt hastalıklarının daha erken yaşlarda görülmeye başladığını söyledi.

Sosyal medya baskısı estetik kaygısını artırdı! Botoks 15 yaşa kadar düştü: Kişilik bozukluğuna dönüşüyor 1

Özellikle kız çocuklarında ergenlik dönemi öncesi hem akne hem de bazı cilt hastalıklarında artış görüldüğüne dikkati çeken Yalçın, kozmetik ürünlerin kontrolsüz kullanımının henüz tam gelişmemiş deri bariyerini bozduğunu ve buna bağlı egzamaların ve kızarık cilt gibi sorunların ortaya çıktığını ifade etti.

"HER ÜRÜN, HER CİLT TİPİNE UYGUN DEĞİL"

Yalçın, cilt tipine uygun olmayan ürün kullanımında sosyal medya fenomenlerinin önerisiyle birlikte artış yaşandığını vurgulayarak, "Onlar, ne önerirse onu kullanıyorlar. Her ürün, her cilt tipine uygun değil. Kullandıkları ürünlerle gereksiz yere ciltlerini yağlandırıyorlar. Çok fazla ürün kullanıyor ve o ürünleri çok sık değiştiriyorlar. Kullandıkları ürünleri temizlemeden uyudukları oluyor. Bu nedenle erişkin dönemde de akneyi artmış olarak gördük." diye konuştu.

Sosyal medya baskısı estetik kaygısını artırdı! Botoks 15 yaşa kadar düştü: Kişilik bozukluğuna dönüşüyor 2

"UYGULAMALAR KONTROLSÜZ VE YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILIYOR"

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin giderek arttığının altını çizen Yalçın, "Son dönemde herkes çok güzel ve çok mükemmel olmak için çabalıyor. Güzel olmayı, bakımlı olmayı seven insanlarız ama bu kadar çılgınlık boyutuna hiçbir zaman ulaşmamıştı. Şu anda gerçekten herkes istiyor ki mükemmel olayım. Yani bir tane sivilce çıkmasın, bir tane siyah nokta olmasın. Bu duruma, 'kişilik bozukluğu' diyoruz. O kadar çok sosyal medyanın etkisi altındalar ki, asla durumları ne olursa olsun kendilerini beğenmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya baskısı estetik kaygısını artırdı! Botoks 15 yaşa kadar düştü: Kişilik bozukluğuna dönüşüyor 3

"BİR ALGI OLUŞTURULUYOR VE ÇOCUK YALNIZCA GÜZEL OLMAYI HEDEFLİYOR"

Prof. Dr. Başak Yalçın, halk arasında "botoks" olarak bilinen uygulamanın ve dolgu yaptıranların yaşının, son dönemde giderek düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Botoks, kozmetik anlamda etkili bir yöntem ancak yaşın 15'lere kadar düşmüş olması bizleri tedirgin ediyor. Bir algı oluşturuluyor ve çocuk yalnızca güzel olmayı hedefliyor. Uygulamalar kontrolsüz ve yetkisiz kişiler tarafından yapılabiliyor. Gerçekten hasta sağlığını düşünen herhangi bir hekimin bu işlemi yapması mümkün değil. 'Ne kadar erken yaptırırsanız kırışıklık oluşmaz' gibi yanlış bir algı yaratılıyor. Kontrolsüz yaptırılan her şey zarar verir. Botoks işlemi, yapıldıkça etkisini yitirir, bunun nedeni vücudun antikor üretiyor olmasıdır. 15 yaşında bu işlemi yaptıran çocuk, 30 yaşına geldiğinde etkili olmayacak."Kaynak: AABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem hafif hem şık Casio saat sonunda indirime girdi!Hem hafif hem şık Casio saat sonunda indirime girdi!
Kadınlarda vajinal kanser riskini artırıyor!Kadınlarda vajinal kanser riskini artırıyor!

Anahtar Kelimeler:
botoks Dermatoloji estetik estetik bağımlılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.