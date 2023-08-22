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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Daire başkanından belediye çalışanına küfür ve tehdit

22.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, iddiaya göre belediye çalışanı olan bir kişiye önce telefonda, sonra da yüz yüze küfür ve tehditler savurdu. Tatlısı'nun o anları sosyal medyada büyük tepki çekti. Olay üzerine ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tatlısu’nun görevine son verildiği belirtildi. İşte detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, ABB personeli olduğu iddia edilen bir kişiyle nedeni bilinmeyen olaydan ötürü tartıştı. Önce telefonda başlayan, ardından yüz yüze gerçekleşen tartışma görüntüleri bir cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde Tatlısu’nun personele küfür ederek tehditler savurduğu görülürken, personele “Sen de, eşin de hemen istifa edin” dediği fark edildi. Yaşanan olay ise sosyal medyanın gündemine düştü.

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GÖREVDEN ALINDI

Olay üzerine ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tatlısu’nun görevine son verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.”

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İHA

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Tehdit Küfür ABB

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