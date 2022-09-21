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  4. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Türk ile Yunan kadının görüntüsü yürekleri ısıttı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Türk ile Yunan kadının görüntüsü yürekleri ısıttı

21.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde provokasyonları sonrası iki ülke arasında tansiyon yükselirken Bozcaada'dan gelen bir görüntü yürekleri ısıttı. Yunanistan vatandaşı bir kadın, iki ülke arasındaki ilişkileri "hoş" gördüğünü ve bir şey olmayacağını ifade ederken, Türk vatandaşı olan komşusuyla ilişkisi ve diyaloğu da gülümsetti.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde, özellikle Türk savaş uçaklarına yönelik tacizleri ve provokasyon içeren eylemleri sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler son zamanlarda gerilmişti. Bununla birlikte karşılıklı yapılan açıklamalar da dünyanın gözünün bölgeye çevrilmesine neden olmuştu.

"HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken diğer yanda ise Bozcaada'da Türk ve Yunan vatandaşı iki kadının arasındaki diyalog yürekleri ısıttı. TikTok'ta yayınlanan videoda, adının Atina Sabahidi olduğunu söyleyen Yunanistan vatandaşı kadın, "Türkiye ile Yunanistan'ın arasını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Hoş görüyorum, hiçbir şey olmayacak" şeklinde cevap verdi.

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"KOMŞULAR BİRBİRİNDEN VAZGEÇMEZ"

O sırada yanına gelen komşusu Türk vatandaşı kadın da hiçbir şey olmayacağını ifade ederek, "Ne olursa olsun komşular birbirinden vazgeçmez. Anneden babadan nasıl geçilmezse komşudan da geçilmez" dedi.

Görüntüyü çeken vatandaşın "Bir tanesiniz" diyerek sık sık güldüğü görülürken videonun devamında ise iki komşu arasındaki samimiyet dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Türkiye Yunanistan
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