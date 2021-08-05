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  4. Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor! Orman yangınlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor! Orman yangınlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

05.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yörük olarak bilinen ve sık sık çevreci konuşmalarıyla tanınan Pervin Çoban Savran'ın bir konuşması sosyal medyada yankılandı. Dinleyenler "Orman Bakanı yardımcılarını göndersin bu teyzeyi alsın" yorumları yaptı.

Anadolu'nun yüzlerce yıllık yörük geleceğini sürdüren Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran'ın orman yangınları hakkında söyledikleri sosyal medyada konuşuluyor.

Bilim insanları kadar konuya hakimiyetiyle ve uyarılarıyla dikkat çeken Savran için "Herkes bu teyzeye kulak vermeli" yorumları yapıldı. Savran insanların eliyle bu değişikliklerin olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İklim değişikliğinden dolayı acayip yangına hazır vaziyete girdi ormanlarımız. Keçilerin girmediği otlamadığı ormanlarda yangın hazır vaziyette bekliyor. Keçiler ormanların diplerindeki otları yiyip, yangınları önleyecek gezinti yapmadığı zaman kibrit çakmadan yangın çıkacak vaziyete gelmiştir. İklim çok hızlı değişti. Bunu insanoğlu biz ellerimizle yaptık. Kolay yaşamayı tercih ettik. İnsanlar yaşam alanlarını, çadırlarını terk ediyor. Yok ederek yaşamayı tercih ediyor insanoğlu. Değişik değişik hastalıklar, yangınlar çıktı. Sıcakların artıp iklimi hızla değiştirdiğimiz günlere hızla gidiyoruz."

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