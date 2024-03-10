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Sosyal medya bunu konuşuyor! Murat Kurum, sunucunun sorduğu soruya bu yanıtı verdi: 'Ehliyetsiz araba kullandım'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.03.2024 23:32
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un katıldığı canlı yayında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna Kurum, "Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım" yanıtını verdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Murat Kurum, sunucunun sorduğu soruya bu yanıtı verdi: 'Ehliyetsiz araba kullandım'

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları canlı yayınlarda açıklamalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, HaberTürk ekranlarına konuk oldu. Kurum'un canlı yayında "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

"EHLİYETSİZ ARABA KULLANDIM"

Gazeteci ve sunucu Mehmet Akif Ersoy, programında Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'u ağırladı. Ersoy, Kurum'a "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusunu yöneltti.

Kurum ise bu soruya "Küçük yaramazlıklarımız vardır ama... Bir kere şey aldım, yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba kullanmayı biliyordum. Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım" dedi.

ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Sunucu Ersoy ise "Yapmamışsınızdır bence onu" diyerek araya girmeye çalıştı.

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