Sosyal medya bunu konuşuyor! Zelenski'nin gömleği gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken 'Bağımsızlık Günü’ nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin giydiği gömlek gündem oldu.

ÜZERİNDEKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Volodimir Zelenski’nin haki rengi bir gömlek giydiği görüldü. Vışıvanka adı verilen, Ukrayna ve Belarus’ta geleneksel olan gömleğin üzerindeki işlemeler ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gömleğin üst kısmındaki işlemede bir kadın ve erkek figürü görülürken; ortasında Ukrayna yapımı BTR-3E1 tipi zırhlı araç ve en altta da tank görüldü.

Kaynak: DHA



