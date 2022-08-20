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Dünya onu izliyordu! Zelenskiy'i çileden çıkardı: Kimse beklemiyordu

20.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın yakından takip ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ortak basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Zelenskiy'in açıklamaları sırasında çevirmene tepki gösterdiği anlar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşından bu yana bir ilke imza atarak perşembe günü Ukrayna'ya gitti ve burada önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili, ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşmeler gerçekleştirdi. Üçlü görüşmenin ardından Erdoğan, Guterres ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyerek görüşmelerde ele alınan konuları değerlendirdi.

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"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Ukrayna'nın Lviv kentinde gerçekleştirilen görüşmelerde 24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu ile son gelişmeler masaya yatırıldı. Basın toplantısında Zelenskiy, "Özellikle Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekledikleri için Sayın Guterres ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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KÜPLERE BİNDİ

Toplantıda Ukraynaca konuşan Zelenskiy'in, sözlerini İngilizce'ye çeviren çevirmeni payladığı anlar damga vurdu. Zelenskiy, konuşmasının tamamının çevrilmediğini fark etti.

Bunun üzerine gerilen Zelenskiy, "Lütfen söylediklerimi tamamıyla çevirin" şeklinde tepki gösterdi. Zelenskiy ayrıca çevirmen tarafından çevrilmeyen sözlerini kendisini tamamladı ve yeri geldikçe de çevirmeni düzeltti.

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SÖZÜNÜ KESTİ: "BU KISIM ÖNEMLİ"

Konuşmasında “Slava Ukraini" (Ukrayna'ya zafer) ifadesini kullanan Zelenskiy'in bu sözü de çevirmen tarafından çevrilmedi. Bunun üzerine Zelenksiy araya girdi ve “‘Slava Ukraini' de dedim” dedi. Zelenskiy'in uyarısının ardından çevirmen bu ifadeyi tekrarladı.

Gerginliği süren Zelenskiy ise “Teşekkürler. Bu önemli bir kısım” ifadelerini kullandı.

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Vladimir Zelenskiy
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