Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

Sosyal medya düzenlemelerinin geleceği konuşulmaya başlandığı andan itibaren farklı görüşler sunuldu. Artan sosyal medya kullanımı ile birlikte milyonlarca kullanıcı bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Gelişen adımların sonucunda yasa TBMM'ye sunuldu ve kabul aldı. Tabii bu yasa yürürlüğe girdikten sonra nelerin değişeceğini merak eden insanların sayısı oldukça fazla. Çünkü yasa ile sosyal medyada birçok değişiklik yaşanacak.
Kullanıcıların kişisel haklarına zarar verebilecek içeriklere ilgili kanunların hükümleri gereği erişim engellemesi kararı alınabilecek. Erişim Sağlayıcılar Birliği vasıtasıyla içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği, erişim sağlayıcısı tarafından, en geç 4 saat içerisinde yerine getirilecek. Sosyal medya içerisinde kişisel haklara ihlal içeren bir içeriğin bulunduğu internet adresi, mağdurun talep etmesi durumunda, ihlal konusu ile ilişkilendirilebilecek.
Günlük olarak 1 milyondan fazla kullanıcı akışına sahip olan yabancı sosyal medya platformları Türkiye'de "sosyal ağ sağlayıcı" olarak tanımlanabilecek.
Bu sosyal ağ sağlayıcılarının her birinin en az 1 tane temsilciliği veya temsilcisinin Türkiye'de bulunması gerekecek.
Temsilci, eğer gerçek bir kişi olacak ise, bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu olacak.
Kişinin veya temsilciliğin iletişim bilgilerine kolayca ulaşılması için internet sayfalarında yer ayrılması zorunlu olacak.
Eğer temsilci bulundurma zorunluluğuna uymayan şirket olursa bulundurmadıkları süre göz önüne alınarak para cezası verilebilecek.
Temsilci bulundurmayan şirketlerin reklam çalışmaları Türkiye sınırları içerisinde 3 ay boyunca engellenecek.
Bu süre uzarsa bant genişliği ilk aşamada yüzde elli devamında yüzde doksana kadar daraltılabilecek.
Sosyal ağ sağlayıcısı şirketler 48 saat içerisinde yapılan başvurulara yanıt vermek zorunda olacaklar.
Eğer şirketler 48 saat içerisinde bu zorunluluğu yerine getirmezse beş milyon Türk lirası para cezası alacaklar.
Bu cezayı da yerine getirmeyen şirketlere on milyon Türk lirası ceza yaptırımı uygulanacak.
Kişisel haklara aykırı olan bu paylaşımlar eğer şirket tarafından belirilen zaman aralığı içerisinde kaldırılmaz ise, ihlalden doğacak tüm maddi zararlar şirket tarafından karşılanacak.
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