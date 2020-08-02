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Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2020 08:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ayın başlarında gündeme taşınan sosyal medya düzenlemesi ile birlikte gelecek değişiklikler belli oldu. 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip yurt dışı kaynaklı şirketlerin uyması gerekecek kuralların bulunduğu Sosyal Medya Yasası, 28 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yasanın detayları karşınızda...

Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

Sosyal medya düzenlemelerinin geleceği konuşulmaya başlandığı andan itibaren farklı görüşler sunuldu. Artan sosyal medya kullanımı ile birlikte milyonlarca kullanıcı bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Gelişen adımların sonucunda yasa TBMM'ye sunuldu ve kabul aldı. Tabii bu yasa yürürlüğe girdikten sonra nelerin değişeceğini merak eden insanların sayısı oldukça fazla. Çünkü yasa ile sosyal medyada birçok değişiklik yaşanacak.

KULLANICILARIN KİŞİLİK HAKLARINI ETKİLİ KORUMA

Kullanıcıların kişisel haklarına zarar verebilecek içeriklere ilgili kanunların hükümleri gereği erişim engellemesi kararı alınabilecek. Erişim Sağlayıcılar Birliği vasıtasıyla içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği, erişim sağlayıcısı tarafından, en geç 4 saat içerisinde yerine getirilecek. Sosyal medya içerisinde kişisel haklara ihlal içeren bir içeriğin bulunduğu internet adresi, mağdurun talep etmesi durumunda, ihlal konusu ile ilişkilendirilebilecek.

BAZI ŞİRKETLER SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI OLARAK TANIMLANACAK

  • Günlük olarak 1 milyondan fazla kullanıcı akışına sahip olan yabancı sosyal medya platformları Türkiye'de "sosyal ağ sağlayıcı" olarak tanımlanabilecek.

  • Bu sosyal ağ sağlayıcılarının her birinin en az 1 tane temsilciliği veya temsilcisinin Türkiye'de bulunması gerekecek.

  • Temsilci, eğer gerçek bir kişi olacak ise, bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu olacak.

  • Kişinin veya temsilciliğin iletişim bilgilerine kolayca ulaşılması için internet sayfalarında yer ayrılması zorunlu olacak.

  • Eğer temsilci bulundurma zorunluluğuna uymayan şirket olursa bulundurmadıkları süre göz önüne alınarak para cezası verilebilecek.

  • Temsilci bulundurmayan şirketlerin reklam çalışmaları Türkiye sınırları içerisinde 3 ay boyunca engellenecek.

  • Bu süre uzarsa bant genişliği ilk aşamada yüzde elli devamında yüzde doksana kadar daraltılabilecek.

  • Bant genişliği daraltma cezası alan sosyal ağ sağlayıcıları bu verilen kararı en geç dört saat içerisinde uygulamaya koymak zorunda kalacak.

    • KULLANICILAR KENDİ HAKLARINI MAHKEMEYE GİTMEDEN SAVUNABİLECEKLER

    • Sosyal ağ sağlayıcısı şirketler 48 saat içerisinde yapılan başvurulara yanıt vermek zorunda olacaklar.

    • Eğer şirketler 48 saat içerisinde bu zorunluluğu yerine getirmezse beş milyon Türk lirası para cezası alacaklar.

    • Bu cezayı da yerine getirmeyen şirketlere on milyon Türk lirası ceza yaptırımı uygulanacak.

    • Kişisel haklara aykırı olan bu paylaşımlar eğer şirket tarafından belirilen zaman aralığı içerisinde kaldırılmaz ise, ihlalden doğacak tüm maddi zararlar şirket tarafından karşılanacak.

    • 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevap gönderen şirketler eğer cevapları olumsuz ise bunu gerekçesi ile beraber iletmek zorunda kalacak.

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