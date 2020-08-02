Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

Sosyal medya düzenlemelerinin geleceği konuşulmaya başlandığı andan itibaren farklı görüşler sunuldu. Artan sosyal medya kullanımı ile birlikte milyonlarca kullanıcı bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Gelişen adımların sonucunda yasa TBMM'ye sunuldu ve kabul aldı. Tabii bu yasa yürürlüğe girdikten sonra nelerin değişeceğini merak eden insanların sayısı oldukça fazla. Çünkü yasa ile sosyal medyada birçok değişiklik yaşanacak.

KULLANICILARIN KİŞİLİK HAKLARINI ETKİLİ KORUMA

Kullanıcıların kişisel haklarına zarar verebilecek içeriklere ilgili kanunların hükümleri gereği erişim engellemesi kararı alınabilecek. Erişim Sağlayıcılar Birliği vasıtasıyla içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği, erişim sağlayıcısı tarafından, en geç 4 saat içerisinde yerine getirilecek. Sosyal medya içerisinde kişisel haklara ihlal içeren bir içeriğin bulunduğu internet adresi, mağdurun talep etmesi durumunda, ihlal konusu ile ilişkilendirilebilecek.

BAZI ŞİRKETLER SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI OLARAK TANIMLANACAK