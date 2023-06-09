Sosyal medya dünyasında kartlar yeniden mi dağıtılacak? Ekran görüntüleri internete sızdırıldı: "Twitter'a yanıtımız"

Elon Musk'ın Twitter'ı geçtiğimiz yılın ekim ayında satın almasının ardından, Mark Zuckerberg'ün Meta şirketinin kod adı Project 92 olan bir sosyal medya platformu üzerinde çalışmaya başladığı iddia edilmişti.

İNTERNETE SIZDIRILDI

Engadget'in haberindeki iddiaya göre, perşembe günü şirket genelinde yapılan bir toplantıda, Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, toplanan çalışanlara bir dizi kullanıcı arayüzü örneği gösterdi ve bunlar internete sızdırıldı.

ABD merkezli bir teknoloji haberleri ve medya platformu The Verge, konuyla ilgili bazı ekran görüntüleri paylaştı ve bunların sızdırılan ekran görüntüleri olduğunu iddia etti.



Görüntü kaynağı: The Verge

Verge'ün paylaştığı görüntüler arasında güvenli oturum açma ekranının bir görüntüsü; Twitter'ın mobil uygulamasına benzeyen ana sayfa; ve yanıt ekranı yer alıyor.

VARLIĞI AÇIKLAMAYLA DOĞRULANMIŞTI

Projenin varlığı ilk olarak Mart ayında şirketin "Metin güncellemelerini paylaşmak için bağımsız ve merkezi olmayan bir sosyal ağ üzerinde çalışıyoruz. İçerik oluşturucuların ve kamuya mal olmuş kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncel bilgileri zamanında paylaşabilecekleri ayrı bir alan için bir fırsat olduğuna inanıyoruz." açıklamasıyla doğrulanmıştı.

Mayında şirket içinde paylaşılan bir dizi tasarım görseli de internete sızdırılmıştı.

"TWİTTER'A YANITIMIZ"

Cox'un "Twitter'a yanıtımız" dediği yeni platform, Instagram'a dayanan ve Mastodon'a güç veren ağ protokolü olan ActivityPub'ı entegre eden bağımsız bir program olacak.

Uygulamanın halka ne zaman açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Oprah ve Dalai Lama gibi ünlü isimlerin projeye dahil olduğu öne sürülüyor.

